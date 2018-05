Criminalidade geral aumenta 1,7%, número de sequestros baixa em 41,9%

A criminalidade geral em Macau aumentou 1,7%, na sequência, sobretudo, do aumento em 19,5% dos crimes contra os bens patrimoniais, no primeiro trimestre de 2018. Por outro lado, manteve-se a zero a taxa de homicídio e ofensas graves à integridade física e decresceram os crimes de tráfico de droga e de sequestro. Os dados foram avançados ontem pelo secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

Cláudia Aranda

claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

No primeiro trimestre de 2018, houve mais 59 inquéritos criminais comparativamente ao mesmo período do ano passado, somando um total de 3547 inquéritos, o que representa uma subida de 1,7% na criminalidade geral em Macau. Este aumento foi provocado sobretudo pela subida no número de crimes contra os bens patrimoniais, indicou ontem o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak. Os crimes contra os bens patrimoniais, tais como furto, usura, burla e apropriação ilegítima, aumentaram em 19,5% no primeiro trimestre de 2018, tendo sido registados um total de 2258 casos, mais 368 do que em igual período do ano passado.

Na apresentação do balanço da criminalidade durante o primeiro trimestre de 2018 e dos dados de aplicação da lei, o secretário referiu que houve 145 casos de criminalidade violenta, o que representa uma descida de 24,1%. Esta diminuição vem na sequência da redução de crimes de sequestro ou “cárcere privado” e de tráfico de droga. Os 105 casos de sequestro verificados no primeiro trimestre de 2017 reduziram para 61 em igual período de 2018, o que corresponde a uma descida de 41,9%. Entre os 61 procedimentos de crime de sequestro, 59 tiveram origem em crimes de usura, o que representa uma descida de 43,8%. Os crimes de tráfico e venda de droga, baixaram de 43 para 35 casos, o que representa uma redução de 18,6%. Os casos de consumo de estupefacientes reduziram de 24 para 19. Houve, no entanto, mais um crime de fogo posto, num total de 16 casos, comparativamente a 2017.

Não houve aumento de criminalidade grave e violenta, mantendo-se a “taxa zero” na criminalidade grave e violenta como o homicídio, rapto e associação secreta. Houve, no entanto, sete casos de associação criminosa, menos cinco do que no ano passado, e foi instaurado um processo crime de associação secreta. No total, a Polícia Judiciária instaurou 384 processos crime relacionados com o jogo, o que representa uma descida de 9,4%. As autoridades realizaram 1.878 autuações aos taxistas, um aumento de 587 em comparação com o período homólogo. Este número correspondeu a um incremento na ordem dos 45,5%. O ambiente de segurança em geral manteve-se “estável e favorável” no primeiro trimestre de 2018, destacou o secretário.

Violação sobe para seis casos

Registou-se, todavia, mais um caso de violação, que aumentou de cinco para seis. O abuso sexual de criança reduziu de quatro para três casos. Já a delinquência juvenil aumentou para 17 casos, que envolveram 34 jovens, a maioria relacionados com o crime de ofensa simples à integridade física, num total de sete casos, havendo outros quatro casos de fogo posto.

Na categoria dos crimes contra os bens patrimoniais, os casos de roubo, subiram de 18 para 23, ou seja, mais 27,8%. Os crimes de usura, vulgarmente designados por agiotagem, registaram um aumento de 18 casos, num total de 107, ou seja, mais 20,2%. Destes, 102 casos estavam relacionados com o jogo, o que representa uma subida de 15,9%, ou seja, mais 14 casos do que no mesmo período de 2017.

Houve 231 crimes de burla, mais 12 do que no mesmo período do ano passado. Entre estas ocorrências, a criminalidade relacionada com a burla telefónica subiu de 22 para 28 casos. Os crimes de furto aumentaram de 807 para 889, tendo havido 691 casos de crimes por apropriação ilegítima. Deste total, 346 casos relacionam-se com residentes e turistas que deixaram bens dentro de táxis, o que representa um aumento de 104% comparativamente com os 169 casos do ano passado.

Centro de Detenção para ilegais “tem espaço suficiente”

Nas estatísticas apresentadas ontem sobressai, também, o aumento de 8,9% de indivíduos, ou seja mais 565 pessoas, em excesso de permanência, provenientes da China continental, num total de 6886 casos registados no primeiro trimestre de 2018. Os indivíduos de outras proveniências decresceram de 437 para 373. A imigração ilegal da China continental baixou de 294 para 151 indivíduos. As outras nacionalidades reduziram de 73 para 46 casos.

O secretário afirmou que o Centro de Detenção de Imigrantes Ilegais, com capacidade para 188 pessoas, “tem espaço suficiente” para dar resposta, no caso de aumento de número de imigrantes ilegais e de pessoas em excesso de permanência.

Actualmente, “há no centro de detenção 13 pessoas, nove do sexo masculino e de quatro do feminino”, disse o secretário. Wong Sio Chak acrescentou que “grande parte dos imigrantes ilegais são provenientes da China e, de um modo geral, nós repatriamos de imediato, por isso, não haverá a situação referida de haver muita gente detida no centro”. O secretário respondeu assim à questão sobre se o Governo pretende aumentar a capacidade do centro de detenção, tendo em conta a proposta de lei sobre o Regime Jurídico dos Controlos de Migração e das Autorizações de Permanência e Residência, que se encontra em consulta pública até 6 de Junho. O diploma prevê que os imigrantes ilegais fiquem detidos indefinidamente até ser comprovada a sua identidade.