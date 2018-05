Cooperação com Pequim no topo dos planos de Macau

Macau e Pequim assinaram ontem três protocolos de cooperação que prevêem acções de parceria e de intercâmbio e cooperação constante nas áreas do desporto, da formação de profissionais e do turismo. A cerimónia de abertura e assinatura dos documentos da Parceria de Cooperação Pequim-Macau 2018 foi presidida por Fernando Chui Sai On.

O Chefe do Executivo afirmou que “os dois territórios continuarão a aprofundar a cooperação na área cívica, através da elaboração de eventos de intercâmbio entre jovens e trabalhadores da função pública, bem como actividades sobre o ensino patriótico”. Um comunicado do Gabinete de Comunicação Social refere ainda que a promoção das relações nas áreas da economia, investimento e turismo serão concretizadas através da participação mútua e criação de marcas de grandes eventos e convenções.

A par disso, com a assinatura de protocolos nas áreas da medicina tradicional chinesa, do desporto, da ciência e tecnologia, do ensino e da gestão de transporte, as duas cidades “iniciarão gradualmente a cooperação, e impulsionar continuamente o intercâmbio em diferentes áreas e níveis”.

Na cerimónia, também o presidente da Comissão Municipal de Pequim da CCPPC, Ji Lin, falou sobre os aspectos abrangidos pela cooperação futura. Elencou o aperfeiçoamento do diálogo entre os dois territórios e o desempenho das funções dos serviços dos dois governos, associações, comunicação e órgãos sociais; a insistência na liderança das indústrias e o impulso activo da dupla via de investimento nas infra-estruturas, economia e convenções, cultura e turismo, ensino e saúde, ciência e tecnologia, bem como na área financeira, para aproveitar as oportunidades; o serviço às “grandes estratégias nacionais”; e o reforço do intercâmbio da população.

A delegação esteve ainda, durante a manhã de ontem, na V cimeira da Feira Internacional de Comércio em Serviços da China (CIFTIS). Para além do Chefe do Executivo, também o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, e o director-geral dos Serviços de Alfândega, Vong Iao Lek, marcaram presença.