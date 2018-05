Amianto: estaleiro na Taipa sem materiais até cumprimento de critérios

Até que esteja assegurado o cumprimento dos critérios internacionais e das disposições de segurança no estaleiro de obras onde foi descoberto o caso de poluição devido a obras de demolição ilegais efectuadas num lote da Avenida Padre Tomás Pereira, junto a uma escola na Taipa, o empreiteiro terá de retirar os andaimes e telas de lona do estaleiro. A decisão foi divulgada ontem pela Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA), que explicou em comunicado que, durante a implementação das medidas da poluição originada por amianto exigidas ao empreiteiro, os serviços públicos e o organismo de consultoria fiscalizaram todo o procedimento de limpeza, tendo os trabalhos sido concluídos em meados deste mês. Os resultados das análises feitas pelos profissionais de consultoria encarregados pelo Governo ainda não foram apresentados. A remoção dos materiais será feita sob supervisão do organismo profissional de consultoria.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...