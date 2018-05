Scott Chiang, o activista político que é pai de família a tempo inteiro

O PONTO FINAL acompanhou dois dias na vida do antigo presidente da Associação Novo Macau, Scott Chiang, que, por agora, se dedica ao papel de pai de família. Amanhã, 29 de Maio, é conhecida a sentença do processo judicial em que são arguidos Scott Chiang e Sulu Sou, deputado com mandato suspenso, acusados de desobediência qualificada na sequência da manifestação de 15 de Maio de 2016. Ao PONTO FINAL, Scott Chiang reafirmou a inocência dos arguidos e declarou que não espera outro resultado do julgamento senão a absolvição.

Texto: Cláudia Aranda

Fotografia: Eduardo Martins

Scott Chiang recebe o PONTO FINAL em sua casa, localizada não muito longe do palácio que serve de sede do Governo de Macau. Nas ruas, celebra-se o dia do Buda e o festival do dragão embriagado, festas populares das quais Scott não faz questão de fazer parte. “Sou católico”, explica. Vestido descontraidamente, de calções e chinelos, o activista prepara um jarro de chá frio, bem açucarado, que vai verter nos copos à medida que a conversa se for desenrolando. No apartamento, propriedade da família de Scott Chiang, as persianas permanecem quase fechadas, para resguardar as divisões do sol e do calor. A atmosfera a meia-luz é tranquila e modorrenta. A bebé, hoje, está em casa da avó. Só voltará na quinta-feira, altura em que o PONTO FINAL regressará, também, para uma segunda oportunidade de conversa.

“Agora estou em casa a maior parte do tempo, ainda estou a pensar sobre o que fazer daqui para a frente. Ao mesmo tempo temos uma bebé e outra que vem a caminho”, conta Scott Chiang. “Penso que cada casal é único, nós acreditamos ainda mais que somos diferentes de outros casais, porque, por exemplo, nem todas as mulheres toleram um marido que não traz nenhuma contribuição financeira para casa e que se dedica às actividades que desenvolvemos na Novo Macau. Em chinês, costumam dizer que este tipo de actividades são não-construtivas e inúteis. É muito especial ter uma mulher que, pelo menos, não se opõe àquilo que fazemos”, explica o activista.

Este tipo de opção “ainda não é muito comum”, lembra Scott Chiang. “Não é normal, em Macau, as pessoas não esperam que um pai volte para casa, que abandone o seu trabalho para cuidar da família, as pessoas não esperam que o pai faça esse papel, é mais normal entregar à empregada”, diz.

Gracinda Agostinho U, contabilista numa empresa de auditoria, é quem traz o salário para casa todos os meses, uma situação que encontra o pleno acordo da jovem mãe, que considera saudável e uma garantia de bem-estar para a família que um dos pais permaneça em casa, apesar de “ser cultura” que ambos no casal trabalhem.

A mulher de Chiang junta-se à conversa ao segundo copo de chá frio servido na mesa coberta com a toalha rendada de plástico, instalada a meio caminho entre a sala e a cozinha. Gracinda chega da rua revigorada das braçadas na piscina, depois de ter trabalhado umas horas pela manhã. Com um sorriso radioso, dá à forasteira as boas vindas a esta casa. Senta-se no sofá da mesma cor do vestido azul, solto, que lhe esconde os quase oito meses de gravidez.

No entender de Gracinda, “numa família, se os dois trabalham a tempo inteiro, penso que é demasiado, é bom que um trabalhe a tempo inteiro e o outro só parcialmente”. No caso de Scott Chiang, as tarefas até estão bastante facilitadas, pois o casal contratou uma empregada para ajudar, explica a jovem de cerca de 30 anos. Gracinda admite que o casal consegue sobreviver com apenas um salário, porque não têm despesas extra. “Temos muita sorte, os nossos pais são independentes economicamente, não precisamos de os sustentar, não temos uma renda ou um empréstimo da casa para pagar, penso que estamos mais aliviados desse tipo de despesas”.

Profissão: Doméstico

Scott Chiang anunciou em Maio do ano passado a sua saída da liderança da Associação Novo Macau mantendo-se como presidente interino, até depois das eleições legislativas. O antigo líder da associação foi substituído no cargo por Kam Sut Leng, quando a activista foi eleita presidente da Novo Macau em Novembro. Quando o deputado Sulu Sou foi suspenso, a 4 de Dezembro, passou a haver menos que fazer na Assembleia Legislativa e Chiang começou a passar mais tempo em casa, explica ao PONTO FINAL.

Por estes dias, o pró-democrata vive retirado da política activa. Mantém-se na liderança da plataforma online Macau Concealers – em nome, diz – mas não está envolvido na parte editorial. Como profissão disse, “sou doméstico”, quando questionado pela juíza, Cheong Weng Tong, na primeira sessão do julgamento no Tribunal Judicial de Base, no passado dia 14 de Maio, acusado do crime de desobediência qualificada, na sequência da manifestação de 15 de Maio de 2016. “Na altura, a juíza mostrou-se surpreendida com a resposta e começou a perguntar: Mas quem paga as despesas? A tua mulher está grávida, vais ter um segundo bebé, porque não vais trabalhar?”, descreve Scott, recordando o pasmo da juíza. Esta revelação foi o ponto de partida para esta história centrada no activista que pôs, por enquanto, a política em segundo plano, para se dedicar à família.

Amanhã, 29 de Maio, às 17 horas, é conhecida a sentença do processo judicial em que é também arguido o vice-presidente da Associação Novo Macau, Sulu Sou, deputado que viu o seu mandato ser suspenso pela Assembleia Legislativa como resultado desta acusação. A perda de imunidade permitiu que o julgamento avançasse. Nos dois dias de audiência em tribunal, a defesa, a cargo dos advogados Pedro Leal e Jorge Menezes, desconstruiu os argumentos da acusação, concluindo que o Ministério Público não conseguiu provar que houve desobediência à polícia no dia 15 de Maio de 2016, pedindo justiça e a absolvição dos arguidos. Por sua vez, o Ministério Público considerou-os culpados por não terem cumprido o trajecto inicialmente previsto para a manifestação e pediu pena de prisão efectiva como medida “dissuasora”. A pena de prisão pode ir até dois anos e o pagamento de multa até 240 dias.

A manifestação de 2016, que pedia a demissão de Chui Sai On, foi convocada pela Associação Novo Macau, na altura presidida por Scott Chiang. Tratou-se de um protesto contra a atribuição, por parte da Fundação Macau, de um subsídio de 100 milhões de reminbis à Universidade de Jinan, na China. A Novo Macau entendia haver conflito de interesses por o Chefe do Executivo, Chui Sai On, presidir ao Conselho de Curadores da Fundação Macau e ser, em simultâneo, vice-presidente do Conselho Geral da Universidade de Jinan. A ser confirmada uma pena de prisão efectiva de mais de 30 dias, o deputado Sulu Sou pode perder o mandado na Assembleia Legislativa. A defesa considera haver fortes motivações políticas a mover este processo. Sulu Sou foi eleito em Setembro para a Assembleia Legislativa (AL) com mais de nove mil votos, de um total de cerca de 172 mil votos válidos, alargando a bancada do campo pró-democracia para três assentos na AL.

Scott na cozinha

Cozinhar está decididamente no campo das tarefas domésticas de Scott. “Este é o meu território de acção”, afirma, acrescentando que, quando é necessário, também põe a roupa a lavar e a secar. Ao final da tarde de quinta-feira a bebé Sénia – “piglet” como a trata o pai – já regressou a casa, brinca com o comando da televisão e tenta agarrar no telemóvel, esticando o bracinho para cá e para lá. Sénia é já conhecida nas redes sociais, onde aparece frequentemente em fotografias publicadas pelo pai.

Pouco antes do Mercado de São Lourenço encerrar, pelas sete da tarde, Scott agarra na sacola das compras, carrega a filha na bolsa-canguru e desce a rua Inácio Baptista até ao mercado, imobilizando-se na secção do peixe, diante dos tabuleiros de água doce e salgada, donde espirra água em todas as direcções. Há aquilo que parecem ser carapaus, trutas, corvina, lula, choco, polvo. Ali mesmo, amanha-se o peixe que vai já pronto para ser cozido em casa. Há ainda uma passagem rápida pela banca dos vegetais. Com o baloiço do passeio, a bebé Sénia amolece e já semicerra os olhos prestes a adormecer.

A viagem às compras faz-se em passo acelerado e em tempo recorde, em menos de meia hora a família está de regresso ao apartamento. “É difícil cozinhar para dois, calcular as quantidades, por exemplo, se temos peixe, vegetais e sopa já é demais para dois, é o problema de uma família pequena, mas espero que as nossas meninas cresçam rápido para que possam juntar-se à mesa”, diz Scott.

O casal conheceu-se há 16 anos, em 2002, durante acções de voluntariado, em que tinham como tarefa ajudar a dar de comer aos idosos na Casa de Repouso, junto à igreja, no bairro de São Lázaro. Ele tinha 21 anos, ela 14. “Sim, uma situação muito ilegal”, diz Scott divertido, acrescentando que, na altura, conheceram-se, “apenas”. Mantiveram o contacto nos anos em que Scott esteve a estudar engenharia nos Estados Unidos da América.

Casaram-se em 2016, numa festa amplamente documentada em fotografias que se distribuem pelas prateleiras da estante que cobre uma das paredes da sala. Há livros com lombadas em chinês, de história e de estudo, fotografias da bebé Sénia, que completou um ano no sábado passado, uma biografia da chanceler alemã, Angela Merkel, lida por Gracinda, que revela que também já leu a de Hillary Clinton, outra mulher poderosa que disputou a presidência norte-americana com Donald Trump.

Gracinda é o oposto de Scott. Prefere manter-se afastada da vida pública e não se envolver em actividades políticas. “Eu apenas apoio, mas pessoalmente não estou envolvida, eu acredito nele”, afirma virando-se para o marido.

Já Scott considera incontornável estar em permanente vigilância em relação às actividades do Governo. “Como democrata tendes a pensar que o poder corrompe. A minha mulher não entra muito nesses assuntos, tentamos não fazer da política o centro da nossa vida de casal. Mas, às vezes, ela pergunta o que se passa, o que estás a fazer? Mas nós tentamos não interferir na vida um do outro, ela tem a sua vida profissional. Ela, por exemplo, tem de proteger o anonimato dos seus clientes e o secretismo dos casos”.

A sogra, mãe de Gracinda, de quem Scott diz receber muito apoio, aparenta ser mais cúmplice. “A minha sogra reformou-se, era funcionária pública, portanto ela sabe uma ou outra coisa sobre o que é bom e mau no sistema”, diz Scott.

Gracinda, descendente de soldado português

A mãe de Gracinda, a “avó”, como o casal chama carinhosamente, usando o vocábulo em português, é neta de um imigrado vindo de Portugal, que iniciou a linhagem de nome “Agostinho”. Explica Scott que Gracinda “tem mistura, mas não é a típica macaense”. O bisavô do lado da mãe era um soldado português que casou com uma chinesa. Mas, desde então, na família, têm vindo sempre a casar na comunidade chinesa, pelo que a influência lusófona já está bastante diluída. Gracinda refere que ela foi, na família, a primeira a ir para uma escola chinesa, pelo que não aprendeu português, mas que os primos continuam a falar a língua. “Quando era pequena, a minha mãe e o meu pai costumavam falar português. Falavam quando não queriam que a minha avó percebesse o que estavam a dizer”.

No casal, ambos são católicos e frequentam a igreja uma vez por outra, diz Scott. Gracinda herdou a fé da família. A mãe de Scott, proveniente de famílias estabelecidas há várias gerações em Macau, também frequentava a missa e até costumava tocar órgão na igreja do bairro de São Lázaro. O pai do activista, filho de um imigrante chinês vindo de Guangdong na época da guerra, é ateu.

Scott, que é filho único, atribui esta herança católica à predominância em Macau de um ensino controlado pelas ordens religiosas e pela Diocese. “Na verdade, antes, as escolas estavam todas nas mãos da igreja, acabávamos sempre por ir parar a uma delas”, afirma o activista, que frequentou o Instituto Salesiano e o Colégio Diocesano de São José.

Scott relativiza a herança destas gerações mais antigas presentes em Macau na construção da identidade local. “A identidade é uma coisa relativa, quando afirmas que a segunda geração de migrantes está à procura da sua identidade, isso ao mesmo tempo tem impacto na identidade das pessoas que têm cá estado desde sempre. Temos esta quantidade de gente que vem para Macau e muitos deles estão a dar-se muito bem. De alguma maneira, nós já não somos representativos daquilo que as pessoas de Macau são. Afinal, o que faz uma pessoa ser de Macau? Somos mais bem-educados que os outros? Temos mais formação superior? Somos mais defensores dos direitos humanos? Isso distingue-nos das outras pessoas? É uma pergunta difícil, mas não são apenas os filhos de imigrantes que pensam sobre esta questão. Especialmente agora que a cultura cantonense foi colocada em ‘modo de espera’, com esta pressão do mandarim e de outras culturas da China continental”, diz Scott.

Scott Chiang: “Claro que sou inocente”

Scott e a mulher Gracinda dizem manter-se tranquilos quanto ao resultado da sentença, não tendo quaisquer dúvidas de que ambos arguidos vão ser absolvidos. “Claro que sou inocente, eu espero ganhar”, afirmou Scott Chiang ao PONTO FINAL.

Gracinda adianta que “muita gente pergunta se estou preocupada, mas não estou preocupada. Talvez estivesse um bocadinho nervosa no julgamento, fora isso não estou preocupada, de todo. Penso que é apenas uma pequena coisa que atraiu muita atenção do público e acabou por dar origem a um caso maior”. Na eventualidade de ser aplicada uma pena, Gracinda espera que seja uma “multa leve, apenas”. Admite não saber se o processo está a ser conduzido de forma inteiramente justa, porque infelizmente não pôde estar presente nas sessões de julgamento, uma vez que estava a trabalhar.

A esta questão, Scott riposta, afirmando que “daquilo que temos visto, de tudo o que está em cima da mesa, deverá ser um julgamento justo”, acrescentando que não pensa na sentença. “Não é da minha conta decidir, vamos ver”. Na eventualidade do veredicto resultar em pena de prisão, Scott Chiang responde com sentido de humor, afirmando que, “aí, a Gracinda vai ter que começar a fazer o jantar. Além disso, a casa vai manter-se muito mais limpa, porque não vou andar por aqui a desarrumar tudo”.

//////////////////////////////////////////////////////////

Scott Chiang planeia criar nova plataforma de media

Scott Chiang tenciona continuar a colocar “questões inconvenientes” e “perguntas embaraçosas”, “interrogações importantes sobre aspectos importantes”, através da criação de uma nova plataforma de comunicação e informação. “Talvez uma plataforma de media, não estamos a falar de uma CNN ou uma TVB [canal de televisão de Hong Kong], mas uma entidade que atraia pessoas que queiram saber mais, que querem trocar ideias, oferecendo-lhes uma atmosfera civilizada para que possam saber mais sobre o que se passa e como as coisas chegam onde chegam”.

O activista considera preocupante o pouco conhecimento que as pessoas em Macau têm sobre o que se passa à sua volta e acredita que os meios de comunicação social podem estar a falhar nesse papel de informar. “Não sei se a falta é deles, se as expectativas são muito baixas, as pessoas criticam as notícias locais desde sempre, as pessoas estão mais atentas às notícias de Hong Kong do que às de Macau. Mas, se começarmos a pedir mais e a exigir mais das notícias locais talvez as coisas mudem. Acho que as circunstâncias, os leitores, as audiências também têm culpa”, afirmou o activista.

/////////////////////////////////////////////////////////

Macau Concealers continua com o editor Roy Choi

Scott Chiang mantém-se na liderança da plataforma online Macau Concealers, fundada em 2005, e da qual é proprietário, mas afirma que não interfere na parte editorial que está a cargo de Roy Choi. Macau Concealers, que é parte da Associação Novo Macau, “é um media atípico, não cobrimos desporto, cultura, a não ser que haja necessidade de questionar políticas públicas, temos que focar os nossos recursos naquilo que achamos que as pessoas precisam de saber e que as outras agências não providenciam”, explica.

A plataforma tem tentado manter-se independente, de maneira a não ser vista como um meio que apenas faz eco das posições da associação, afirma Scott Chiang. “Posso ajudar com as fotografias, ou rever os textos, mas eu pessoalmente não penso que ir directo do activismo para o jornalismo seja uma boa ideia. Por agora, a Macau Concealers está a trabalhar muito bem, vou deixar como está, portanto, no nome sou o dono da Macau Concealers, mas não interfiro nas operações diárias”, reiterou.

Scott Chiang está seguro de que o Governo presta “muita atenção” aos conteúdos desta plataforma, “tal como qualquer departamento do Governo presta atenção aos programas da manhã na rádio. Eles são muito sensíveis às críticas das pessoas e aos problemas que vêm à superfície. E, porque são sensíveis, isso dá-nos poder e então podemos usar esse poder para transformar a vida das pessoas”.

//////////////////////////////////////////////////////////

Activismo político “a decrescer”

No entender do activista Scott Chiang, “o activismo ou as actividades políticas de rua têm vindo a decrescer nos anos mais recentes. Talvez porque as pessoas estejam à procura de formas mais sofisticadas de reivindicar ou, talvez, porque o Governo esteja a adoptar uma abordagem mais dura para contrariar o activismo”. Mas, acrescenta, “há um ditado chinês que diz que a mente das pessoas é como água, podes tentar contê-la, mais vai sempre haver fugas, água que escorre pelos buraquinhos”.

O activista acredita que “as coisas estão a mover-se para algum lado: temos um novo deputado à Assembleia Legislativa, que levou a luta das ruas para as instituições”. Por outro lado, “há mais gente de Macau que, quando regressa do estrangeiro não toma o ‘status quo’ como garantido e questiona as coisas. Online todos os dias há pessoas a envolverem-se em discussões públicas. Claro que as pessoas no Governo não vão mudar de um dia para a noite, mas a população começa a questionar qual a razão para as coisas serem como são em Macau”.

O activista lembra que, contudo, “Macau não é um sistema político verdadeiramente auto-suficiente, devido à influência do Norte”, ou seja, de Pequim. Pelo que, enquanto durar esta influência, “que não representa uma qualidade melhor em termos de democracia e de direitos humanos, o mais provável é não conseguirmos uma melhor governação ou uma melhor sociedade. Daí a frustração das pessoas, que pensam que, mesmo que consigamos mudar as coisas em Macau, ainda temos um Governo nomeado por Pequim, que quer que Macau faça apenas dinheiro e não barulho”.

Ora, “isto não é suficiente para as pessoas em Macau, sobretudo a nova geração. Nós todos queremos fazer dinheiro, ninguém desgosta de dinheiro, mas ao mesmo tempo queremos uma distribuição mais justa da riqueza, queremos uma sociedade mais justa, isso é inquestionável, e as pessoas estão à procura de formas para expressar este desejo, esta exigência e torná-la uma possibilidade”.