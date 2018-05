Salários dos funcionários do consulado português podem vir a ser tributados em Macau

Está em cima da mesa a hipótese de os vencimentos dos funcionários dos quadros do Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong serem tributados pela Autoridade Tributária de Macau à luz da Convenção para Evitar a Dupla Tributação entre os governos de Portugal e da RAEM. A possibilidade foi discutida pelo chefe do Gabinete do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais do Ministério de Finanças de Portugal, Nuno Santos Félix, e pela presidente do Conselho Regional da Ásia e Oceânia, Rita Santos.

Numa reunião que teve lugar na sexta-feira, em Portugal, também foi discutida a questão da actualização dos vencimentos dos funcionários dos consulados de Portugal na China e em Macau: “será analisada através das informações a serem enviadas pelo Gabinete dos Conselheiros das Comunidades Portuguesas do Círculo da China, Macau e Hong Kong relativamente aos índices de preços de Macau quando comparados com os do interior da China”, refere um comunicado do Gabinete dos Conselheiros das Comunidades Portuguesas em Macau.

Por outro lado, Nuno Santos Félix – que representava o secretário de Estado português António Mendonça Mendes – sugeriu que seja o Gabinete dos Conselheiros das Comunidades Portuguesas a comunicar aos portugueses residentes na China continental, Macau e Hong Kong a necessidade de alteração para Macau das moradas dos respectivos cartões de cidadão.

De acordo com a mesma nota de imprensa, na sugestão incluem-se os “residentes permanentes ou não residentes”, os aposentados que continuam a “usufruir” do IRS (imposto sobre o rendimento de pessoas singulares) e todos “os outros que trabalham na função pública e no sector privado”, “porque os seus rendimentos são tributados em Macau”.

Quanto à nomeação do representante fiscal dos aposentados de Macau, da Austrália e de outros países “que recebem pensões da Caixa Geral de Aposentações e que têm impostos a pagar em Portugal (normalmente por terem adquiridos bens imóveis em Portugal), poderá ser resolvida brevemente”, adianta o mesmo gabinete, uma vez que “os portugueses poderão optar por receber as notificações fiscais via website do Ministério das Finanças” de Portugal.