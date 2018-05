Prisão preventiva para quatro suspeitos de burla

Cinco homens e uma mulher são suspeitos de burla em valor elevado num caso em que terão utilizado a cópia da escritura autenticada de uma fracção habitacional para simular que esta estava à venda, indica o Ministério Público (MP), em comunicado. O caso foi encaminhado para o MP que decretou como medida de coacção a prisão preventiva para quatro dos arguidos e a proibição de ausência, apresentação periódica e prestação de caução a outros dois suspeitos no mesmo caso. De acordo com o Código Penal, o crime de burla em valor elevado é punido com pena de prisão de dois a 10 anos e o crime de falsificação de documento de especial valor é punido com pena de prisão de um a cinco anos.

