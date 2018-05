Pedidos de chamamento da RAEM no caso Pearl Horizon foram aceites, diz Leonel Alves

A Polytex pediu a intervenção do Governo no caso do Pearl Horizon, pedidos estes que foram aceites, revelou ao PONTO FINAL Leonel Alves, advogado da empresa. O causídico assegurou também que a compensação que a companhia vai pedir junto do Executivo inclui as indemnizações a pagar aos promitentes-compradores. Por sua vez, Kou Meng Pok, representante dos lesados do Pearl Horizon, manifestou a vontade dos compradores de resolver a questão através da negociação e não pela via judicial.

Catarina Vila Nova*

Os pedidos de chamamento da RAEM no caso do Pearl Horizon, apresentados ao longo do ano passado, foram todos aceites, avançou Leonel Alves, advogado da Sociedade de Importação e Exportação Polytex, ao PONTO FINAL. Segundo explicou o causídico, a empresa pediu o chamamento da RAEM “para intervir no processo com base num futuro direito de regresso contra a RAEM”. Quer isto dizer que, “se a Polytex for condenada pelo tribunal a pagar determinado montante ao promitente-comprador, poderá a Polytex, depois, em acção própria, demandar a RAEM para o ressarcimento desse seu dano”. Leonel Alves confirmou também que a compensação que a Polytec, empresa-mãe da Polytex, vai exigir junto do Governo, inclui a indemnização a pagar aos promitentes-compradores.

Num comunicado enviado à Bolsa de Hong Kong na passada quinta-feira, a Polytec entende que a Polytex tem “argumentos e bases legais fortes para pedir uma compensação ao Governo da RAEM”. Esta compensação, continua o comunicado, deve-se às perdas e danos sofridos pela companhia, “como resultado dos atrasos processuais em conceder as autorizações para o desenvolvimento do projecto, o que levou à não conclusão do projecto”. Ao PONTO FINAL, Leonel Alves explicou que este comunicado se refere ao “direito em geral de pedir o ressarcimento dos danos”, no qual estão incluídos vários itens. “Por exemplo, o dinheiro que se gastou com as obras de fundação, o dinheiro que se gastou com o licenciamento do processo, o dinheiro que irá ser devolvido aos promitentes-compradores, o dinheiro que terá que ser pago aos empreiteiros”, enumerou o causídico.

Leonel Alves confirmou também que os processos judiciais apresentados por “cerca de 20 promitentes-compradores” contra a Polytex no decorrer do ano passado, e que se encontravam suspensos desde a contestação da empresa, vão agora ser retomados. “Uns pedem a restituição em singelo do preço pago, outros querem mais a indemnização. Os processos têm estado suspensos até agora por causa da falta de decisão do Tribunal de Última Instância e, como esta decisão já foi proferida, é óbvio que esses processos retomarão a sua marcha processual normal”.

GOVERNO: CASO PEARL HORIZON “NÃO CONSTITUI INTERESSE PÚBLICO”

Num comunicado do gabinete da secretária para a Administração e Justiça, enviado no passado sábado, Sónia Chan explica que, uma vez que o Pearl Horizon “não constitui um caso de interesse público”, o Governo não pode dispensar a realização de concurso público “conforme as disposições relativas ao interesse público consagradas na Lei de Terras”. No mesmo comunicado é também explicado que, na legislação vigente, “falta uma base legal suficiente que permita que o Governo construa habitações num determinado local para as vender a determinadas pessoas por determinados preços”. O Executivo reitera que, no caso do Pearl Horizon, não existem, entre o Governo e os compradores, relações de crédito e de dívida, “nem a questão da responsabilidade de compensação ou de indemnização”.

Sobre a questão do concurso público, a Polytex enviou, na passada sexta-feira, uma mensagem aos lesados do Pearl Horizon, afirmando nunca ter recebido nenhum “plano viável” do Governo para concluir a construção das casas dos mais de três mil compradores nem nenhum convite para participar num novo concurso público. Também Leonel Alves assegurou a este jornal que “a Polytex nunca recebeu nenhuma proposta formal nem teve qualquer contacto directo com representantes do Executivo”. Tanto a mensagem da empresa como as declarações do seu advogado vêm contradizer a secretária para a Administração e Justiça que, na conferência de imprensa da passada quarta-feira, afirmou ter contactado previamente a Polytex, “mas a Polytex não mostrou vontade de participar num novo concurso público”.

LESADOS QUEREM RESOLVER PROBLEMA ATRAVÉS DA NEGOCIAÇÃO

A este jornal, Kou Meng Pok, representante dos lesados do Pearl Horizon, manifestou a vontade dos compradores de resolver a questão através de negociação e não de processos judiciais. “Toda a gente sabe que as acções judiciais em Macau demoram para sempre”, disse o representante. Questionado sobre se tem conhecimento de alguns compradores que tencionam processar a empresa, Kou diz suspeitar que existem “pessoas mal-intencionadas a tentar manipular a questão do Pearl Horizon”. “Algumas pessoas ligaram aos compradores e ofereceram-se para os representar numa acção judicial a título ‘pro bono’ contra a Polytex. Nós suspeitamos que são pessoas mal-intencionadas a tentar sabotar os nossos interesses”, afirmou o dirigente.

Kou Meng Pok assegurou que, dos mil agregados familiares representados na Associação dos Proprietários do Pearl Horizon, nenhum quer aceitar a proposta apresentada pelo Governo. “Este plano está a obrigar-nos a desistir dos nossos apartamentos. Pagar o preço de uma casa de luxo e ter uma habitação pública? Que tonto aceitaria este acordo?”, questiona o dirigente. Recorde-se que, de acordo com a proposta apresentada na semana passada pelo Executivo, no terreno do Pearl Horizon vão ser construídas fracções para alojamento temporário, sendo que uma parte será desafectada do plano para ser adquirida pelos lesados do empreendimento.

O representante dos lesados do Pearl Horizon disse ainda estar em curso uma recolha de assinaturas dos compradores que pretendem terminar os empréstimos contraídos junto dos bancos. “Eles vêm ter com a associação e demonstram a sua vontade em parar de pagar a hipoteca e depois nós vamos comunicar com o banco em seu nome”, explicou Kou Meng Pok, acrescentando que já foram recolhidas entre 60 a 80 assinaturas. Leonel Alves, por sua vez, fala em “pelo menos uns 300 casos em que os promitentes-compradores solicitaram empréstimos bancários”.

*Com Stacey Qiao