Operadoras de autocarros autorizadas a contratar a tempo parcial

A Direcção dos Serviços para os Assuntos do Tráfego anunciou que as empresas que operam autocarros públicos vão ter autorização para permitirem que trabalhadores exerçam funções a tempo parcial. O Governo avançou ainda que está a ser testado um novo sistema de monitorização dos comportamentos dos condutores através de alertas sonoros.

As operadoras de autocarro vão poder voltar a contratar motoristas a tempo parcial, avançou a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) em resposta a uma interpelação da Associação Novo Macau. Em Janeiro, o organismo havia determinado a suspensão dos condutores que trabalham a tempo parcial, um total de 30, na altura, na sequência do acidente que vitimou uma mulher de 67 anos.

De acordo com a resposta da DSAT, depois do acidente, foi dada ordem às operadoras para revisão de questões como a experiência, qualificação e formação dos condutores, sendo que apenas aqueles que cumpram os requisitos estabelecidos pelo Governo poderão regressar ao trabalho e desempenhar funções a tempo parcial.

“A DSAT vai rever continuamente os requisitos dos trabalhadores com as empresas de autocarros para melhorar as competências profissionais e consciencialização de segurança”, lê-se no documento.

A entidade liderada por Lam Hin San garantiu ainda à Associação Novo Macau que tem em consideração as condições de trabalho dos motoristas de autocarros, e exigiu que as operadoras lhes ofereçam o tempo de descanso necessário de forma a assegurar a segurança nas estradas, tendo as directrizes estipuladas na Lei das Relações de Trabalho que ser obrigatoriamente cumpridas.

“O gabinete vai continuar a inspeccionar as operadoras de autocarros e a encorajá-las a ter um mais efectivo escalonamento dos condutores, com o propósito de reduzir o tempo de trabalho e de condução dos trabalhadores quando viável, e para estabelecer um equilíbrio entre as necessidades dos passageiros e o período de descanso dos motoristas”, afirmou a DSAT.

Por outro lado, o Governo aponta ainda que algumas empresas de autocarros estão actualmente a testar um novo sistema de monitorização dos comportamentos dos condutores através de alertas sonoros no caso de os trabalhadores estiverem distraídos, a usar o telemóvel ou a agir de forma considerada insegura.

A DSAT quer ainda que as operadoras “continuem a introduzir equipamentos de alta tecnologia, criem um sistema de autocarros inteligentes recorrendo a mega-dados, e forneçam melhores e mais seguros serviços de transporte público aos residentes de Macau”.

O Governo garantiu ainda que “actualmente os motoristas conseguem garantir a operação dos serviços”, mas que, tendo em conta o seu crescimento e a aproximação de idade de aposentação de vários trabalhadores no futuro, “as empresas vão recrutar activamente candidatos qualificados e oferecer formação apropriada e melhor tratamento para manter a equipa estável”.

A DSAT relembra que entre as medidas adoptadas pelas operadoras para responder à falta de pessoal estão a reorganização das frequências dos autocarros e mais turnos para opção dos condutores para que haja mais disponibilidade durante as horas de maior tráfego.