“O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá” chega a Macau numa adaptação para teatro

A companhia ETCetera passa por Macau no final deste mês para apresentar o espectáculo “O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá” nas escolas oficiais Flora e Zheng Guinying, Escola Portuguesa de Macau e nas Oficinas para crianças do IPOR. No dia 1 de Junho, às 17h30, para assinalar o Dia da Criança, cabe ao Café Oriente, no Instituto Português do Oriente (IPOR), acolher um espectáculo especial aberto a todas as crianças.

O espectáculo tem encenação de Luís Trigo, director artístico da ETCetera Teatro, ao mesmo tempo que, desde 2007, dá aulas de Expressão Dramática e Teatro Musical a crianças e adultos em que frequentemente escreve e adapta textos para levar à cena pelos alunos. A interpretação é de Luís Trigo, mestre em Teatro nas variantes Encenação e Produção pela ESAP, e de Pedro Dias, e oscila entre a peça de teatro e o teatro de marionetas, à medida dos públicos mais jovens.

O “Gato Malhado e a Andorinha Sinhá” foi originalmente escrito em 1948 e integra o programa de leitura Ler+, em Portugal, onde foi editado pela primeira vez em 1976. Através da adaptação do conto do reconhecido escritor brasileiro Jorge Amado, referência na literatura em língua portuguesa, a ETCetera, uma associação artística sediada em Vila Nova de Gaia, Portugal, pretende explorar a aceitação da diferença como força motriz das pessoas e das sociedades através da adaptação do conto.

A escolha deste conto assenta na estratégia da companhia de teatro portuguesa no sentido da “educação teatral junto dos mais novos, não só como uma forma de criar hábitos e gostos artísticos que possam, mais tarde, ser desenvolvidos e explorados, mas que aposta no teatro para promover valores e proporcionar momentos em que criação e diversão se juntem numa experiência globalmente agradável para as crianças”, explica o IPOR em comunicado.

O IPOR contou com o apoio do Instituto Cultural e do Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong, bem como, no âmbito do programa “Junho, mês de Portugal na RAEM”, em que se insere, a parceria da Fundação Oriente e da Casa de Portugal.