Há mais governantes de Portugal do que da China a visitar Macau

Nestes últimos cinco anos há o registo de pelo menos 35 visitas de alto nível de governantes portugueses a Macau. Pelas nossas contas, mais do que aquelas que vieram de Pequim.

João Paulo Meneses

Nos últimos cinco anos houve pelo menos 35 visitas de governantes Portugueses a Macau, de acordo com as contas feitas pelo PONTO FINAL, a partir da consulta da imprensa de língua portuguesa local. O número não é exaustivo, na medida em que é de admitir que alguma deslocação possa ter escapado, mas é, no mínimo, uma referência.

Nesta lista estão as deslocações de Presidentes da República (todos os Presidentes desde Ramalho Eanes se deslocaram a Macau pelo menos uma vez, o que significa que, mesmo com a RAEM, Jorge Sampaio e Cavaco Silva não falharam), primeiros-ministros (Passos Coelho foi o único que falhou, apesar de ter sido o político português que mais fez pelo investimento chinês no País) e meia dúzia de visitas ministeriais.

Diferentes ministros da Economia e da Educação deslocaram-se a Macau duas vezes nestes cinco anos, havendo também registo de visitas dos ministros da Agricultura e dos Negócios Estrangeiros. Das 35 deslocações anotadas pelo PONTO FINAL, o grosso do volume é composto pelos secretários de Estado. E aqui merece destaque o anterior responsável pela pasta das Comunidades, José Cesário, visita frequente à Região. Já no mandato de António Costa, o nome mais em evidência é o do antigo secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos, que em menos de um ano (entre 2016 e 2017) esteve três vezes na RAEM.

Secretários de Estado do Turismo, Alimentação, Ambiente, Internacionalização, Justiça, Ambiente e Comércio estiveram pelo menos um dia em visita a Macau, sendo que alguns deles vieram inseridos em delegações presidenciais ou na comitiva de António Costa. Algumas das pastas estiveram representadas mais do que uma vez neste espaço de tempo. Nestes números não estão delegações de alto nível de instituições como a ASAE ou o Instituto Camões ou visitas de directores-gerais ou secretários-gerais de entidades públicas.

É evidente que uma percentagem muito significativa destas visitas aconteceu num contexto de deslocações à China, mas – mesmo assim – percebe-se duas coisas: que é raro um governante Português ir a Pequim sem passar antes ou depois por Macau, e que são mais os governantes que vêm a Macau sem irem à China do que o contrário.

Menos dirigentes Chineses

Este movimento de governantes Portugueses em direcção a Macau (e à China) não se compara com o número dos responsáveis políticos de Pequim que, no mesmo espaço de tempo, visitou a RAEM. O PONTO FINAL seguiu o mesmo critério para identificação das deslocações e não chegou aos 20 dirigentes (chefes de Estado e elementos do Governo ou dos outros órgãos da organização política Chinesa).

Porque o número parece baixo (e porque usar a imprensa de língua Portuguesa para avaliar deslocações de políticos Chineses pode não ser o método mais eficaz), contactámos quer o Gabinete de Comunicação Social quer o Gabinete de Ligação no sentido de nos serem fornecidos os números oficiais. O Gabinete de Ligação não respondeu, mas o GCS começou por enviar a lista de responsáveis políticos da RPC mas apenas do topo da hierarquia. Para outras visitas o GCS remeteu-nos para o arquivo de notícias, tarefa que se revelou improdutiva.

De acordo com o nosso registo, Gao Yuan, vice-ministra do Comércio foi a última governante Chinesa a deslocar-se a Macau (em Dezembro), para assinar um acordo de investimento e resolução de conflitos. Nesse mesmo mês, tinha estado na RAEM o ministro da Cultura da República Popular da China, Luo Shugang, para discutir assuntos relacionados com a protecção da herança histórica e do património cultural de Macau. Estas duas deslocações em Dezembro de 2017 contrastam com o que se passou nos meses anteriores, em que não há registo de qualquer visita oficial. Muito mais comuns são as deslocações de Macau a Pequim, sobretudo do Chefe do Executivo, mas também de secretários.

Cinco em cinco

2013 – Visita do Presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional, Wu Bangguo, a Macau, a convite do Governo da RAEM.

2014 – Vice-primeiro-ministro do Conselho de Estado, Wang Yang, em Macau para participar na 8.ª Reunião Ministerial de Turismo da APEC.

Visita do Presidente Xi Jinping a Macau, para assistir às cerimónias das comemorações do «15.º Aniversário do Regresso de Macau à Pátria e da Tomada de Posse do IV Governo da Região Administrativa Especial de Macau».

2016 – Primeiro-ministro do Conselho do Estado, Li Keqiang, presidiu à cerimónia de abertura da V Conferência Ministerial do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

2017 – Presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional, Zhang Dejiang, visita Macau a convite do Governo da RAEM.