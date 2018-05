Exposição “Arquitectura Não Intencional” inaugurada na Bienal de Veneza

Já inaugurou a mostra de arquitectos locais na 16ª edição da Bienal de Arquitectura de Veneza. “Arquitectura Não Intencional – Exposição de Obras de Macau, China” abriu portas com a presença da equipa responsável pela concretização do projecto e pela vice-presidente do Instituto Cultural. Também marcou presença o embaixador da República Popular da China em Itália, Li Ruiyu.

A exposição “Arquitectura Não Intencional” já pode ser visitada na 16ª Bienal de Arquitectura de Veneza, em Itália. Esta participação marca a terceira vez que arquitectos de Macau apresentam os seus trabalhos no âmbito do evento internacional, sendo a equipa responsável pela mostra constituída por Eddie Ieong Chong Tat, Vong Ka Ian, Benny Chu Hou San e o curador Lam Lap Yan. A vice-presidente do Instituto Cultural (IC), Leong Wai Man, falou na inauguração da exposição destacando “a perspicácia e a imensa criatividade” dos arquitectos locais.

Na concretização do projecto, o grupo teve na mira dar a conhecer o “espaço livre” característico de Macau ao público mundial através de meios abstractos, mostrando cartas de jogar com características económicas, culturais e históricas de Macau e da sua combinação com a cultura arquitectónica tradicional da cidade. São de diferentes tamanhos, formatos, texturas e posicionamento, criando vazios em espaços complexos e formando quatro espaços de exposição com temas próprios.

Também o curador Lam Lap Yan discursou, agradecendo a oportunidade dada a arquitectos jovens para entrarem na “arena internacional de arquitectura”. Mencionou ainda que “através desta exposição, a equipa responsável pela mesma procura explorar elementos e espaços locais mais representativos que permitam reflectir a relação interactiva entre o design e as pessoas, quebrando o habitual estereótipo sobre Macau” e, assim, provocar “uma reflexão mais profunda sobre a participação humana e as necessidades humanísticas no processo de planeamento urbano”.

Já o IC explicou que a exposição foi organizada com base no conceito de “arquitectura não intencional”, o próprio nome da mostra, para trazer a debate a importância de “deixar suficiente espaço livre nos projectos arquitectónicos para as pessoas intervirem, participarem e alargarem-se”. A reinterpretação dos espaços de Macau concretiza-se recorrendo a uma abordagem abstracta, expondo assim o público da bienal a espaços urbanos menos conhecidos da cidade, isto é, “ao ‘espaco livre’ que constitui a rede arquitectónica” do território.

“Arquitectura Não Intencional – Exposição de Obras de Macau, China” foi organizada pelo Museu de Arte de Macau em colaboração com a Associação dos Arquitectos de Macau e estará patente até ao dia 25 de Novembro, diariamente entre as 10 e as 18 horas locais, encerrando à segunda-feira. O pavilhão da exposição está localizado defronte do Arsenal, o edifício principal da bienal, no Campo della Tana.