Chuva de golos em clássico da Liga de Elite

O Monte Carlo venceu o Ka I, por 6-5, naquele que foi o jogo grande desta jornada da Liga de Elite. Os ‘canarinhos’ entraram melhor e chegaram a estar a vencer por 2-0, mas a formação orientada por Josecler conseguiu empatar em cima do intervalo.

No reinício dos segundos 45 minutos a formação orientada pelo treinador brasileiro conseguiu, pela primeira vez, saltar para a frente do marcador, voltando a marcar apenas 10 minutos depois. Porém, o Monte Carlo não baixou os braços e reentrou na discussão do resultado, com mais dois golos, tendo o Ka I também marcado mais um. Quando se esperava uma igualdade, o Monte Carlo acabou por marcar uma vez mais, em cima do minuto 90, estabelecendo o resultado final em 6-5 a seu favor.

Em relação às restantes partidas destaque também para a vitória do Chao Pak Kei frente ao Ching Fung, por 2-0, enquanto que Benfica e Sporting de Macau não tiveram dificuldades em derrotar Hang Sai e Polícia, respectivamente, por 13-0 e 6-0. Por fim, a equipa do Lai Chi venceu a Alfândega, por 5-1.

P.A.S.