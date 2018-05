Cerca de mil pessoas protestaram em Hong Kong antes das comemorações de Tiananmen

Centenas de pessoas protestaram ontem em Hong Kong, uma semana antes de se assinalar os 29 anos do massacre de Tiananmen, exigindo a libertação de Liu Xia, viúva do dissidente chinês e prémio Nobel da Paz Liu Xiaobo.

Honk Kong é o único lugar na China ondes as comemorações do massacre na Praça da Paz Celestial, Tiananmen, em Junho de 1989 em Pequim, são abertamente assinaladas, a 4 de Junho, no Victoria Park, com uma vigília e uma marcha.

Segundo a Aliança pelo Apoio aos Movimentos Patrióticos e Democráticos na China, que organizou a iniciativa, cerca de mil pessoas participaram ontem na marcha para exigir justiça para as vítimas de Tiananmen e o fim do sistema do partido único.

Os manifestantes pediram também ao governo chinês para libertar Liu Xia, em prisão domiciliaria há mais de oito anos sem nunca ter sido condenada. Liu Xia, de 57 anos, está em prisão domiciliária desde que o marido ganhou o prémio Nobel da Paz, em 2010.

Escritor, ensaísta, crítico literário e activista, defensor dos direitos humanos, Liu Xiaobo morreu no ano passado, de cancro no fígado, sob custódia da polícia. Foi condenado, em 2009, a 11 anos de prisão por subversão, depois de ter exigido reformas democráticas na China.