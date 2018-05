Abertas candidaturas para plano de distribuição de publicações locais no estrangeiro

As candidaturas para o Plano de Distribuição das Publicações Culturais de Macau no Exterior abrem na próxima sexta-feira para entidades editoriais (associações sem fins lucrativos) ou autores portadores de bilhete de identidade de residente permanente/não permanente de Macau. Em conjunto com a Plaza Cultural Macau, o Instituto Cultural (IC) lança assim o plano que tem como objecto livros da área cultural com número internacional normalizado (ISBN) de Macau editados. O propósito do plano, apresentado no passado sábado, passa por “promover a cultura de Macau e apoiar o sector editorial e autores locais” e “a distribuição gradual de publicações de Macau em mercados externos, o desenvolvimento de canais de vendas e o alargamento da rede de circulação das mesmas”, explica um comunicado do IC. Os candidatos podem descarregar o regulamento e formulário de candidatura a partir de 1 de Junho nas páginas electrónicas da Plaza Cultural Macau e do IC, bem como nos espaços físicos dos mesmos organismos.

