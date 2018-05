UM apresenta primeira tese de doutoramento na área de tradução literária

Foi concluída, a 21 de Maio, a primeira tese na área da tradução literária do Departamento de Português da Universidade de Macau (UM), anunciou a instituição, em comunicado. Da autoria de Zhang Jianbo, a tese intitula-se “Tradução de Obras de Jorge Amado na China: Um Estudo de Relações entre Tradução e Poder”. De acordo com a mesma nota, “o estudo concentra-se na tradução de obras literárias do autor brasileiro em diferentes períodos históricos da China e nos factores do contexto chinês que influenciaram essa tradução, desde 1949”. O doutorando teve como orientador Yao Jingming, director do Departamento de Português da UM, e Carlos Gohn, professor catedrático da Universidade Federal de Minas Gerais, no Brasil, como co-orientador. O júri foi constituído pelo vice-reitor da UM, Rui Martins, Fábio Alves, da Universidade Federal de Minas Gerais, Yao Jingming, Maria José Grosso e Roberval Silva, estes últimos docentes da Faculdade de Letras da Universidade de Macau.

