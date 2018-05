TUI vai decidir sobre competência dos tribunais para julgarem legalidade de actos políticos

O Tribunal de Última Instância (TUI) vai pronunciar-se sobre se os tribunais de Macau têm ou não competência para julgar a legalidade de actos políticos como a suspensão de mandatos de deputados. A notícia é avançada pela Rádio Macau que escreve que o TUI aceitou um pedido de recurso apresentado pela defesa de Sulu Sou, para que a Última Instância decida quanto à questão dos tribunais poderem decidir sobre a legalidade da deliberação da Assembleia Legislativa (AL) que conduziu à suspensão do mandato de Sulu Sou, a 4 Dezembro. Quer isto dizer que o TUI não se vai pronunciar sobre a legalidade da suspensão de Sulu Sou mas, caso a sua decisão seja favorável ao activista, o Tribunal de Segunda Instância (TSI) terá que decidir se a deliberação da AL do final do ano passado foi ou não legal.

No pedido de recurso agora apresentado, a defesa de Sulu Sou alega que os tribunais têm competência para se pronunciar sobre actos políticos quando em causa está a violação de direitos fundamentais. Para o activista, entre as alegadas infracções cometidas pela AL, a mais grave foi o deputado não ter tido o direito de se defender em todo o processo que decorreu na AL. Em relação ao acórdão do TSI, conhecido em Fevereiro último, a defesa argumenta que este “violou os princípios do acesso ao direito e à justiça” e também a “protecção dos direitos, liberdades e garantias”, tais como o direito de ser eleito e de exercer o mandato de deputado.

No acórdão divulgado em Fevereiro, o TSI considerou que nenhum tribunal de Macau tem competência para avaliar a legalidade de actos políticos, afirmando que “nem o TUI dispõe de competência” para julgar as decisões emanadas do plenário. Na altura, o colectivo de juízes afirmou que “o sistema jurídico de Macau não prevê a sindicabilidade das deliberações do plenário junto dos tribunais ordinários” e que o ordenamento jurídico do território “parece ter sido arquitectado para fazer escapar do controlo dos tribunais a actividade do plenário da Assembleia Legislativa”. C.V.N.