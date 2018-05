Ponte do Delta: Governo estima movimento diário de 40 mil pessoas no posto fronteiriço de Macau

Cerca de 40 mil pessoas deverão atravessar o posto fronteiriço de Macau após a abertura da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. A estimativa é de Lam Hin San, director da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, que prevê ainda que, até 2030, o movimento diário de veículos em toda a infra-estrutura seja de 30 mil.

Catarina Vila Nova

Após a abertura da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, cuja data de inauguração é ainda desconhecida, o Governo estima que cerca de 40 mil pessoas vão cruzar diariamente o posto fronteiriço da RAEM. Segundo explicou ontem em conferência de imprensa Lam Hin San, director da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), quem quiser atravessar a Ponte do Delta do Rio das Pérolas poderá fazê-lo de três formas: por meio de autocarro, veículo de aluguer ou carro particular. Os autocarros vão circular em duas carreiras – Hong Kong-Zhuhai e Macau-Hong Kong –, prevendo-se que o número de viagens inter-urbanas por dia seja superior a 200. Diariamente, vão ser efectuadas 16 viagens Macau-Hong Kong-Macau e outras 34 viagens Hong Kong-Macau-Hong Kong.

No que diz respeito aos veículos particulares, a DSAT tinha já anunciado, em Fevereiro último, que Macau iria ter direito a 600 quotas e Hong Kong a 300. Segundo explicou ontem Lam Hin San, este é ainda um “número inicial de veículos autorizados a circular na ponte”, sendo que a diferença entre os números atribuídos às duas regiões se deve ao facto de Macau não ter tantos lugares de estacionamento, em comparação com a RAEHK. Por saber ficou o preço que cada condutor terá que pagar por uma quota que, em Macau, terá a validade de um ano e, em Hong Kong, de três anos. A atribuição das quotas de Macau será efectuada através de um sorteio que não tem ainda uma data definida.

Para além destes 900 veículos que estarão autorizados a circular na Ponte do Delta, entre as duas regiões serão atribuídas mais 100 quotas para carros de aluguer. Cada uma destas quotas corresponderá a um veículo que, à semelhança dos particulares, não terá qualquer limite diário de viagens. Os governos das duas regiões administrativas especiais terão ainda, cada um, uma quota de 50 veículos oficiais, que poderá apenas ser utilizada pelos serviços públicos dos territórios. Já os ‘shuttle bus’ entre Macau e o Aeroporto de Hong Kong não deverão começar a circular antes de 2020.

Os autocarros que vão circular entre Macau e Hong Kong serão o principal meio de transporte utilizado na travessia, afirmou Lam Hin San. Estes terão uma frequência de 10 a 15 minutos nas horas de menor movimento, de cinco minutos nas horas de ponta e de 15 a 30 minutos durante o período nocturno. As duas regiões administrativas especiais estabeleceram já um total de 50 quotas de viagens diárias entre os dois territórios, sendo que a Macau foram atribuídas 16 e a Hong Kong as restantes 34. Isto significa que, todos os dias, vão partir 16 autocarros de Macau com destino a Hong Kong e regresso a Macau e outros 34 autocarros de Hong Kong para Macau e regresso a Hong Kong.

O posto fronteiriço de Macau, como também havia já sido anunciado, irá ter dois auto-silos. O que está localizado a Oeste será de utilização exclusiva dos residentes da RAEM, que poderão verificar previamente a sua lotação através de uma aplicação. Por sua vez, o que se encontra localizado a Este será para os turistas que, também através de uma aplicação, deverão efectuar com antecedência a marcação e o pagamento da tarifa do lugar de estacionamento.

A DSAT anunciou ontem que irá lançar duas carreiras de autocarros públicos entre o posto fronteiriço da RAEM e o centro urbano de Macau e da Taipa. Estes terão, respectivamente, a designação de 101X e 102X.