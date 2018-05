Monte Carlo e Ka I reeditam clássico na Liga de Elite

As equipas do Monte Carlo e do Ka I, dois históricos do futebol local, vão amanhã medir forças naquele que será um dos jogos grandes da jornada. A partida está marcada para as 20h30, depois do duelo entre ‘aflitos’ entre o Lai Chi e a Alfândega.

No domingo haverá também outro duelo digno de registo, entre o Chao Pak Kei e o Ching Fung, igualmente às 20h30. Esta partida irá ser disputada depois do confronto entre o Benfica de Macau e o Hang Sai, que deverá ser apenas de sentido único. A jornada da Liga de elite abre hoje com o confronto entre o Sporting de Macau e a formação da Polícia, às 19h30.

Relativamente ao campeonato da segunda divisão, a jornada abriu ontem com o regresso às vitórias da equipa do Consulado, que derrotou o Hong Ngai por 2-0. Tarefa complicada terá a Casa de Portugal, no domingo, ao medir forças com o líder Tim Iec. A partida está agendada para as 16 horas, no campo do Canídromo.