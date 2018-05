Macau e Guizhou assinam protocolos de cooperação

O Chefe do Executivo, Chui Sai On, terminou ontem a visita oficial à província de Guizhou, onde foram assinados vários protocolos de cooperação e apoio no combate à pobreza daquela zona rural. De acordo com um comunicado, as iniciativas alinharam-se com o plano do Governo chinês para retirar da pobreza a população rural até 2020, estabelecido em 2017 no 19.º Congresso Nacional do Partido Comunista.

Durante a viagem ao distrito de Congjiang, naquela província, foram assinados nove protocolos em matéria de educação, convenções e exposições, comércio e economia, recursos humanos e turismo. Entre os documentos, destaca-se o assinado entre a Fundação Macau e o Governo distrital de Congjiang, que prevê a distribuição de uma verba até 30 milhões de renmimbi, com a qual Macau vai ajudar na mudança e construção de uma escola.

Ainda na área da educação, foi também assinado um protocolo para a geminação das escolas de Macau e do distrito de Congjiang, para a realização de actividades de cooperação e intercâmbio educacional entre instituições de ensino dos dois lados. Segundo a mesma nota, as escolas irmãs dos dois territórios poderão realizar actividades pedagógicas, tanto na área da administração como de intercâmbio de pessoal.

Em retrospectiva, Chui Sai On sublinhou a “nova fase de cooperação” entre os dois territórios, a qual será desenhada a longo prazo. O Chefe do Executivo mostrou-se satisfeito com a oportunidade de “conhecer melhor as estratégias de combate à pobreza e de aprender e renovar os conceitos nesta matéria”, refere o comunicado.

Numa próxima fase, acrescentou, o Governo irá “aproveitar as próprias vantagens industriais e corresponder às necessidades de Congjiang, impulsionar a participação dos sectores da sociedade, bem como organizar os jovens para que estes se envolvam nestes trabalhos”, concluiu.