Dia de África assinala-se hoje, associações organizam semana dedicada ao continente

Várias associações promovem até 2 de Junho várias actividades no âmbito da “Semana d’África”. As celebrações arrancam hoje, 25 de Maio, dia em que se assinala a data, com uma conferência dedicada a “Falar de África”, na Universidade de São José. Entre outros eventos, há também um filme, “Contrato”, do realizador cabo-verdiano Guenny Pires, que é apresentado dia 30, na Fundação Rui Cunha.

Cláudia Aranda

A Universidade de São José (USJ) abre portas hoje, a partir das 18h30, para uma conferência dedicada a “Falar de África”, moderada pelo jornalista Jorge Silva, estabelecido em Macau, mas natural de Cabo Verde. O Dia de África assinala-se hoje e, para celebrar a data, as associações de países africanos de língua portuguesa estabelecidas em Macau organizam até 2 de Junho várias actividades no âmbito da “Semana d’África”, incluindo palestras, ‘workshops’, mostras culturais e uma sessão de cinema.

A abrir a palestra na USJ vai estar Carlos Frota, antigo Embaixador de Portugal, que vai abordar as relações diplomáticas e económicas entre China e África. Carlos Frota foi cônsul-geral de Portugal em Macau, antigo Embaixador na Coreia do Sul e na Indonésia.

Seguir-se-á Graça Sanches, que vai introduzir o tema “Igualdade de Géneros nos PALOP – O Caso de Cabo Verde”. A académica é especialista em género e fiscalização legislativa, além de ser formadora em lideranças. Na quarta-feira, a antiga deputada e professora cabo-verdiana esteve na Livraria Portuguesa numa sessão destinada aos jovens originários de países africanos a estudarem no território. Graça Sanches foi considerada este ano uma das 100 personalidades mais influentes de África.

Ainda na sessão de hoje, na USJ, intervém também Ângelo Rafael, doutorando da Universidade de Macau, que vai tratar do tema “Vivências do estudante africano na Ásia – Macau”.

A par da conferência vai ser inaugurada, na USJ, uma exposição de arte “Africa! My Land, Our Home”, seguida de um cocktail e actuação com música e dança protagonizada por estudantes a residir em Macau.

Amanhã, sábado, há um jantar convívio sob o tema “Na Casa Africana”, no restaurante Miramar, em Coloane.

A Livraria Portuguesa acolhe na segunda-feira, 28 de Maio, um ‘workshop’ de artesanato dedicado à arte de “manejar texturas africanas”.

No dia 30, às 18h30, há uma sessão de cinema na Fundação Rui Cunha, onde vai ser projectado o filme “Contrato”, do realizador e antropólogo cabo-verdiano Guenny Pires, que aborda a situação dos cabo-verdianos contratados ainda residentes nas antigas empresas agrícolas de São Tomé e Príncipe. O filme retrata a história de um jovem cabo-verdiano que deixou a sua terra natal para trabalhar nas plantações de cacau e café, em São Tomé e Príncipe. Chegado ao arquipélago santomense com um contrato de três meses, o jovem viria a ficar nestas ilhas até 2009, altura em que é levado para Cabo Verde pela família.

As celebrações encerram a 2 de Junho com uma exibição cultural, “Mãe África”, envolvendo estudantes de diversos países africanos, na Taipa velha.

As celebrações envolvem várias associações estabelecidas em Macau, entre elas a Associação de Guineenses Naturais e Amigos da Guiné-Bissau, Associação de Amizade Macau – Cabo Verde, Associação dos Amigos de Moçambique e Associação dos São-tomenses e Amigos de São Tomé e Príncipe.