Coreógrafo Cheng Tsung-Lung recria dinâmica das ruas de Taipé em bailado “13 Tongues”

No palco do Grande Auditório do Centro Cultural de Macau, este sábado, 26 de Maio, vão vaguear espíritos urbanos em folia, encarnados nos corpos e vozes de 11 bailarinos da companhia de dança de Taiwan, Cloud Gate 2, dirigidos pelo coreógrafo e director artístico Cheng Tsung-Lung. Ao PONTO FINAL, o coreógrafo conta que fez uma viagem às ruas da sua infância e transpôs essa dinâmica de outra época para o bailado “13 Tongues” (“13 Línguas”).

Texto de Cláudia Aranda

Com “13 Tongues” (“13 Línguas”), a companhia de dança de Taiwan, Cloud Gate 2, e os seus 11 bailarinos trazem ao palco do Grande Auditório do Centro Cultural de Macau, no sábado, 26 de Maio, a vitalidade e as cores exuberantes do bairro antigo de Bangka, em Taipé, onde nas décadas de 1960 e 1970 um artista de rua, conhecido por

“13 Tongues”, se tornou conhecido por imitar personagens, ora masculinos, ora femininos, velhos ou novos.

“Sinto que este trabalho é, para mim, uma viagem”, diz em conversa com o PONTO FINAL Cheng Tsung-Lung, director artístico da Cloud Gate 2 e coreógrafo de “13 Tongues”. Cheng conta que quis usar aquele personagem de quem a mãe lhe costumava falar para recuperar as memórias de infância passadas nas ruas de Bankga, a vender chinelos produzidos na fábrica da família, que vivia com poucos recursos económicos. “Na rua, eu observava tudo à minha volta, os ‘gangs’, as raparigas de rua, os outros vendedores, o rebuliço. Nessa altura as ruas eram muito animadas, era como um filme”, explica Cheng Tsung-Lung.

A dinâmica da vida nas ruas e o comportamento das pessoas tornaram-se a fonte de inspiração para o seu trabalho coreográfico.

Cheng explica que toda a sua formação em dança tem uma base muito forte no ‘ballet’ clássico e na dança contemporânea ocidentais. Mas que quando começou a coreografar “13 Tongues” apercebeu-se que todo o treino acumulado não se aplicava a esta coreografia, que remetia a um passado anterior a essa sua experiência ocidental. “Eu queria encontrar os gestos e movimentos que vi quando era criança, por isso comecei a procurar coisas diferentes”. O coreógrafo prefere não descrever “13 Tongues” como um espectáculo de dança contemporânea, afirmando que essa, provavelmente, não é a definição mais exacta para o bailado “13 Tongues”. “Talvez ‘street dancing’ seja mais correcto”, clarifica.

São as memórias de um passado tradicional, mas festivo, quase esquecido na moderna Taipé, que Cheng, hoje com 42 anos, transporta para o seu bailado. O coreógrafo explica que foi buscar os gestos e os movimentos, também, aos rituais religiosos praticados em Taiwan, onde predomina o Taoismo.

Das ruas para a escola de dança

No palco de “13 Tongues”, uma carpa chinesa, malhada de branco e laranja, flutua como se nadasse nas águas de um aquário, enquanto os bailarinos se retorcem e rodopiam, usam as mãos para bater palmas, a voz para gritar, ora em monólogo, ora em uníssono. Em grupo, reproduzem cânticos e cantilenas. Sobrepondo-se aos outros sons, a música ritmada composta por Lim Giong, antiga estrela pop de Taiwan, DJ e autor da banda sonora do filme de 2015, “The Assassin”, do realizador taiwanês Hou Hsiao-hsien, que ganhou o prémio para melhor realizador no Festival de Cannes. O filme foi ainda vencedor do Cannes Soundtrack Award, no mesmo ano.

Foi a mãe de Cheng que teve a ideia de introduzir o filho na dança, diz o coreógrafo. “Eu tinha muita energia, então a minha mãe mandou-me para a escola de dança aos oito anos de idade. Na escola eu poderia gastar a minha energia toda e não a incomodaria tanto quando chegasse a casa”.

Cheng formou-se aos 22 anos pelo Departamento de Dança da Taipei National University of the Arts, em 2002, altura em que ainda não tinha a certeza se era dança que queria fazer na vida. “Apenas tinha a certeza de que, enquanto estava a dançar, estava bem”, disse ao PONTO FINAL.

A seguir à sua formação, em 2002, o bailarino apresentou-se internacionalmente com o grupo Cloud Gate Dance Theatre de Taiwan, descrita pelos críticos como uma das principais companhias de dança contemporânea da Ásia e do mundo.

Em 2006, Cheng tornou-se coreógrafo residente da Cloud Gate 2, companhia formada em 1999 para mostrar o trabalho inovador de coreógrafos emergentes. A companhia foi estabelecida por Lin Hwai-min, director artístico e fundador do grupo Cloud Gate Dance Theatre de Taiwan, criado em 1973.

Cheng, inventor de vocabulário do movimento

Desde 2014 que o bailarino é o director artístico da Cloud Gate 2. Entre 2006 e 2018, o artista de Taiwan já criou, pelo menos, 15 coreografias. Além dos espectáculos da Cloud Gate 2, Cheng coreografou espectáculos para a Transitions Dance Company no Laban Centre, em Londres, Expressions Dance Company, em Brisbane e Focus Dance Company, em Taiwan. Em 2017 criou “Full Moon” para a Companhia de Dança de Sidney. Em 2020, Cheng Tsung-Lung deverá assumir o cargo de director artístico da Cloud Gate, substituindo o fundador da companhia, Lin Hwai-min, que anunciou no final de 2017 que pretende reformar-se no próximo ano.

A crítica tem elogiado Cheng Tsung-Lung por ter “desenvolvido um vocabulário do movimento rico e inventivo, misturando tradições orientais e ocidentais para expressar sua visão artística”, emergindo como “uma voz única na cena internacional de dança”.

Além das temporadas regulares nas salas de espectáculos, a Cloud Gate tornou-se conhecida pelas apresentações anuais, gratuitas, ao ar livre, em cidades, aldeias e pequenas comunidades de Taiwan. “Normalmente as pessoas vão a festivais de música, em Taiwan há cada vez mais pessoas a ver dança”, explica Cheng, acrescentando estar convencido que esse interesse resulta do trabalho da companhia. “A Cloud Gate tem influência nisto, o trabalho de divulgação que fazemos está a revelar-se agora, envolveu as pessoas e tornou-as interessadas em dança, nesse sentido, a dança está a crescer em Taiwan”, afirmou.

Agora em Macau, Cheng afirma desejar que o público viva no sábado o espectáculo com o mesmo entusiasmo com que ele, em criança, percorrendo as ruas, observava e se divertia com os personagens excêntricos com que se cruzava. “Quero que o público veja este bairro antigo Bangka, tal como eu o recordo e fui rebuscar na memória”, diz.