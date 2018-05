Carruagens chegam ao Parque de Materiais

Quatro carruagens chegaram ontem ao Parque de Materiais e Oficinas do Metro Ligeiro vindas do Porto de Ká-Hó, devendo chegar, durante o dia de hoje, as restantes seis carruagens.

De acordo com um comunicado do Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes (GIT), a construção principal da zona de estacionamento de comboio, linha de ensaio, e edifícios funcionais “encontra-se basicamente concluída”, estando, por isso, “em condições para armazenamento e ensaio das carruagens”. Actualmente, 30 carruagens do Metro Ligeiro estão no viaduto e estações da Linha da Taipa, tendo servido para testes do sistema, acrescenta a nota do GIT.

A obra do Parque de Materiais e Oficinas, recorde-se, tem sofrido várias derrapagens nos últimos anos. Numa decisão conhecida em Março, o Tribunal de Segunda Instância anulou a adjudicação da empreitada da superestrutura do Parque de Materiais devido a violações dos critérios do concurso.