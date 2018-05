Visitantes: Mês de Abril regista subida de 8 por cento

Foram 2.960.879, os visitantes que Macau acolheu em Abril, o que traduz uma subida de 8% em termos anuais e de 8,3% em termos mensais. Segundo os Serviços de Estatística e Censos (DSEC), mais de dois milhões eram provenientes da China continental. O que representa uma subida homóloga de 16,5%. O número de visitantes com visto individual atingiu os 962.704, mais 16,9%. Já o número de visitantes de Taiwan (94.545) subiu 5,6%. No entanto, os números de visitantes da República da Coreia (61.106) e de Hong Kong (535.875) desceram 5,9% e 12%, respectivamente. Nos quatro primeiros meses deste ano entraram em Macau 11.506.592 visitantes, ou seja, mais 8,4%, face ao período homólogo do ano de 2017.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...