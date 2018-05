Terreno do Pearl Horizon será destinado a alojamento provisório

O Tribunal de Última Instância decidiu manter a caducidade do terreno do Pearl Horizon. Na sequência desta decisão, o Governo anunciou que este lote será destinado a alojar provisoriamente quem tiver que sair de suas casas devido à renovação urbana. A quem tinha já comprado uma fracção à Polytex, o Executivo vai dar a possibilidade de adquirir um imóvel a ser construído no mesmo local.

Catarina Vila Nova

O terreno do empreendimento Pearl Horizon vai ter como finalidade um plano de alojamento provisório destinado a acolher os proprietários que, devido à renovação urbana de determinadas áreas ou bairros da cidade, sejam obrigados a sair temporariamente das suas casas. Do total de fracções a ser construídas, cujo número as Obras Públicas ainda não definiram, uma parte será desafectada do plano para poder ser adquirida por quem comprou apartamentos à Polytex. A decisão foi ontem anunciada pela secretária para a Administração e Justiça, em conferência de imprensa, após a divulgação do acórdão do Tribunal de Última Instância (TUI) que manteve a caducidade do terreno situado na Areia Preta e decretada pelo Chefe do Executivo há mais de dois anos. O Executivo anunciou também que vai devolver o valor do imposto do selo que recebeu por parte dos compradores do Pearl Horizon.

“Vamos utilizar este lote para construção de habitações do plano de alojamento provisório destinadas ao alojamento de proprietários afectados no âmbito da materialização dos projectos de renovação urbana. Parte dessas fracções autónomas será, assim, desafectada do plano e vendida aos compradores do Pearl Horizon”, explicou Sónia Chan. Porém, para adquirir um destes imóveis, os lesados devem preencher um conjunto de requisitos. “Os requerentes elegíveis só podem ser as pessoas singulares. Independentemente do número de fracções em construção que inicialmente tinha comprado, cada comprador apenas poderá comprar um apartamento do plano de alojamento provisório. Se três pessoas assinaram um contrato para adquirir uma fracção em construção, no plano de alojamento provisório, essas três pessoas só poderão comprar um apartamento desse plano”, acrescentou a governante.

Segundo números ontem divulgados na conferência de imprensa, 1.800 pessoas adquiriram 1.600 fracções em construção e 143 empresas compraram outros 139 imóveis. A secretária explicou que “o número de compradores é superior ao número de fracções vendidas porque houve situações em que mais do que uma pessoa comprou uma fracção em construção”. Quanto às empresas, não terão a possibilidade de adquirir as casas do plano de alojamento provisório, cujo preço será correspondente ao montante calculado de acordo com o valor por metro quadrado registado na Conservatória do Registo Predial. Já as áreas dos imóveis a construir serão “aproximadamente as mesmas” das prometidas pela Polytex.

CONSTRUÇÃO DAS CASAS SEM DATA

Sónia Chan ressalvou que a medida ontem anunciada é ainda uma proposta do Governo que, para se materializar, terá que ser aprovada pela Assembleia Legislativa. Assim, a governante garantiu que, no terceiro trimestre deste ano, será lançada uma consulta pública sobre o plano de alojamento provisório e que, ainda durante este mandato, a proposta de lei irá chegar ao hemiciclo. “Para construção e aplicação da lei nós temos que ter algum tempo, mas os colegas das Obras Públicas irão envidar os máximos esforços”, disse a governante, não se comprometendo com um prazo para a construção das fracções.

Para além da finalidade habitacional do terreno do Pearl Horizon, este lote será também destinado a fins comerciais e a albergar equipamentos e instalações sociais, tais como mercados, centros de saúde, centros para idosos e creches. Segundo explicou Li Canfeng, director da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), os projectos concretos só poderão ser definidos na altura da concepção da planta de condições urbanísticas, que só começará a ser elaborada após a recuperação efectiva do terreno. “Nós não podemos saber exactamente a dimensão do projecto de construção de torres habitacionais, uma vez que uma parte do terreno será destinada a equipamentos sociais. Quantos apartamentos restarão para os necessitados, devido aos projectos de renovação urbana, nós ainda não sabemos porque ainda não temos o projecto de construção”, assumiu o dirigente.

O Governo garante também “proporcionar apoio judiciário a quem precisar”, e a secretaria afirmou que “os pequenos proprietários poderão resolver o seu litígio através do tribunal para obter uma indemnização”. O Executivo promete igualmente devolver o imposto de selo já cobrado. Neste sentido, a Direcção dos Serviços de Finanças registou 3.480 casos que envolvem um montante global de 602 milhões de patacas que, garante o Executivo, está já inscrito no orçamento da RAEM.

“PEQUENOS PROPRIETÁRIOS DEVIAM TER JÁ CALCULADO AS CONSEQUÊNCIAS”

No acórdão ontem divulgado, pode ler-se que cabe ao Chefe do Executivo declarar a caducidade de um terreno, terminado o prazo da sua concessão, se a concessionária não tiver apresentado a licença de utilização do prédio. Nesta situação, o Chefe de Executivo não tem de apurar se este incumprimento das cláusulas de aproveitamento pode ou não ser imputável à empresa. “Isto é, não tem que apurar se a falta de aproveitamento se deveu a culpa do concessionário ou se, por exemplo, a Administração teve culpa, exclusiva ou não, em tal falta de aproveitamento”, considerou o colectivo de juízes.

O TUI aponta que, terminado o prazo máximo de 25 anos de concessão provisória, “nenhuma norma permite que o Chefe do Executivo autorize a prorrogação desse prazo ou que o mesmo se considere suspenso”. Assim sendo, a caducidade do lote “depende apenas do decurso do prazo e da constatação objectiva da falta de apresentação de utilização do prédio por parte do concessionário”. Seguindo a mesma ordem de ideias, os magistrados entenderam que a declaração da caducidade do terreno do Pearl Horizon era um “poder-dever da Administração” e que esta decisão administrativa era “a única concretamente possível”.

Recorde-se que o Governo adiou sucessivamente pronunciar-se sobre o caso do Pearl Horizon, até ser conhecida a decisão da Última Instância. Sónia Chan afirmou ontem que “o Governo não cometeu nenhum erro em declarar a caducidade da concessão” e que, quando a Polytex começou a vender as casas em construção, não existia ainda o Regime Jurídico da Promessa de Transmissão de Edifícios em Construção. Ainda assim, a governante ressalvou que, “já nessa altura”, o Governo alertou as pessoas que tencionavam adquirir aquelas fracções. “Como ainda não tínhamos a lei, a Polytex não estava a praticar nada que infringisse a lei, mas os pequenos proprietários deviam ter já calculado as consequências e os riscos”, apontou a secretária.