Sessão de conversa reforça conceito de liderança individual nos jovens

A antiga deputada e professora cabo-verdiana, Graça Sanches, esteve ontem na Livraria Portuguesa numa sessão destinada sobretudo a jovens africanos que estão a estudar no território. Durante o encontro, Graça Sanches abordou a liderança cívica e igualdade de género, temas que considera serem importantes para o futuro dos jovens e no contributo destes para o desenvolvimento dos respectivos países.

Pedro André Santos

A Livraria Portuguesa acolheu ontem uma sessão de conversa conduzida por Graça Sanches, antiga deputada e professora cabo-verdiana, que partilhou os seus conhecimentos e experiência sobre as temáticas de liderança cívica e igualdade de género.

Perante um auditório composto na sua maioria por jovens, Graça Sanches, considerada este ano como uma das 100 personalidades mais influentes em África, abordou os temas de uma forma interactiva, como a própria referiu, procurando responder às questões dos presentes sobre os temas em questão.

“Eles [jovens] estão aqui a estudar, provavelmente a maioria vai regressar a Cabo Verde ou a outros países, então é prepará-los um pouco para enfrentarem estes novos desafios, e também alguns truques de como melhorar a sua liderança, não em termos de sermos líderes de uma organização, mas uma liderança individual trabalhando para o sucesso colectivo”, referiu a docente em declarações ao PONTO FINAL.

Relativamente aos temas escolhidos, Graça Sanches disse que procurou “trazer alguns conceitos de liderança e ferramentas para tornar os líderes mais eficazes e eficientes”, criando assim bases para que os jovens possam “contribuir para o desenvolvimento dos seus respectivos países”.

Questionada pelo PONTO FINAL sobre o porquê de ter escolhido estes temas, Graça Sanches apontou que, actualmente, “fala-se muito na questão do afastamento dos jovens em relação àquilo que é a sua cultura e os problemas dos seus países”, uma postura sobre a qual tem uma opinião diferente. “Nós temos uma perspectiva contrária, entendemos que eles têm o potencial, muitas vezes precisam de estímulos, de tentar descobrir e utilizá-los da melhor forma possível”, sublinhou.

Graça Sanches destacou ainda o crescimento do número de jovens que vêm para Macau estudar, tirando também partido do “desenvolvimento de parcerias e dinamismo das associações que estão aqui”. No entender da docente, tais parcerias têm sido benéficas “não só aos estudantes, mas também a profissionais de diversas áreas que têm vindo aqui para fazer formações de curta duração”.

Para além da sessão de conversa houve ainda espaço para momentos musicais, com a contribuição de um grupo de jovens africanos. O convite para a sessão de conversa foi endereçado pela Associação de Amizade Macau-Cabo Verde, tendo também por base a celebração do Dia de África, que será assinalado amanhã, e no qual Graça Sanches irá também marcar presença num “encontro geral com a comunidade aqui residente em Macau”.

Até ao dia 2 de Julho irão ser realizadas várias actividades no âmbito da ‘Semana d’África’, incluindo palestras, workshops de artesanato, exibições culturais e uma sessão de cinema.