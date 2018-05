Em declarações ao PONTO FINAL, Kou Meng Pok, representante dos lesados do Pearl Horizon, manifestou o seu desapontamento em relação à solução ontem apresentada pelo Governo. “Nós demos ao Governo três anos para resolver este problema e eles diziam sempre que tinham dois, três planos em mãos. Esta proposta é realmente a melhor?”, questionou o responsável.

Questionado sobre a possibilidade de seguir a via judicial para a resolução do caso, Kou Meng Pok assumiu que os compradores estão “destinados a perder” se forem para tribunal com a Polytex e voltou a insistir que o problema é com o Executivo. “Quem iniciou este problema foi o Governo. Nós esperávamos que o Governo assumisse a sua responsabilidade”, afirmou.

Kou Meng Pok questiona também porque é que as pessoas que adquiriram mais do que uma fracção, como é o seu caso, terão apenas direito a comprar uma casa ao Governo. “Eu comprei dois apartamentos. O que é que o Governo quer dizer com eu poder apenas ter um? É isto a coisa certa a fazer?”, disse o representante. “Qualquer outro plano que não envolva a devolução dos nossos apartamentos, de acordo com os contratos legais, é simplesmente uma treta”. C.V.N. com S.Q.