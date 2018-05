IC instrui departamento de gestão de bibliotecas a elaborar relatório e diz já ter catalogado 70 mil títulos

O Instituto Cultural (IC) já instruiu o Departamento de Gestão de Bibliotecas Públicas para “realizar uma avaliação do seu trabalho, das suas falhas e debilidades e apresentar um relatório de avaliação e um plano de melhoria”, adiantou ontem o IC ao PONTO FINAL. A informação foi avançada após pedido de esclarecimento sobre as medidas que o IC tenciona tomar, feito pelo PONTO FINAL à presidente Mok Ian Ian relativamente ao relatório sobre a “Gestão do acervo bibliográfico da rede de bibliotecas públicas” subordinadas ao IC, divulgado ontem pelo Comissariado da Auditoria (CA).

A resposta do IC enviada inclui aspectos já abrangidos na resposta do organismo à auditoria, publicada no relatório. Sobre a optimização do processamento de livros, o IC responde que “após efectuado um inventário completo do acervo, e de acordo com os dados actualizados, concluiu-se o processo de catalogação de quase 70 mil, os quais já se encontram disponíveis para empréstimo e leitura. O IC prevê a conclusão da catalogação e a disponibilização dos restantes 30 mil títulos ainda em 2018”. O esclarecimento vem em resposta ao relatório da auditoria, que refere que até 31 de Maio de 2017 existiam cerca de 100 mil títulos do acervo que se encontravam “registados, mas não catalogados, aguardando a sua colocação nas prateleiras”.

Sobre a necessidade de melhorar a conservação do acervo e o ambiente dos depósitos, o IC responde que, em 2014, foi planeada a conversão do depósito de livros num espaço adequado para albergar o Centro de Fornecimento de Livros, mantendo-se a função de depósito de acervo da biblioteca. Em 2015 foi elaborado o orçamento e introduzidos equipamentos. Em 2017 tiveram início as obras de remodelação do espaço, concluídas no primeiro trimestre de 2018. Entre os equipamentos adquiridos contam-se “dispositivos de controlo de humidade, congeladores para erradicação de pragas e aspiradores profissionais para limpeza de poeiras, bem como aparelhos de monitorização de temperatura e humidade, com o objectivo de melhorar o ambiente dos depósitos e preservar as colecções de livros”. Além disso, “directrizes para a limpeza foram reimplantadas exigindo que os fornecedores façam um bom trabalho nos serviços de limpeza”, refere o comunicado do IC. C.A.