Hato: Deputados sugerem mecanismo de troca de categoria de veículos que permita opção entre carro ou mota

Cláudia Aranda

Na reunião da 1ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa para discutir a proposta de lei sobre o “Benefício Fiscal especial para a aquisição de veículos motorizados”, os deputados sugeriram ao Governo a criação de um mecanismo de troca de categoria de veículos, que permita que os proprietários de viaturas destruídas pelo tufão Hato possam optar por comprar um automóvel ou um motociclo ou ciclomotor. O deputado Ho Ion Sang, que preside à 1ª Comissão Permanente, adiantou que o Governo disse haver “dificuldades em termos de procedimentos administrativos”. Mas que, ainda assim, mostrou-se “aberto quanto à sugestão apresentada pela comissão”, tendo manifestado que “vai analisar e estudar esta sugestão”, disse Ho Ion Sang, citando o Governo.

A proposta de lei sobre o “Benefício Fiscal especial para a aquisição de veículos motorizados” prevê que a categoria dos veículos motorizados constante do requerimento de isenção seja idêntico à dos veículos danificados dos proprietários.

O objectivo dos deputados é dar a possibilidade de escolha aos proprietários de viaturas destruídas pelo tufão Hato. “Ou seja, se o cidadão não consegue comprar um automóvel, será que pode optar por comprar uma mota? Ou, se for uma mota danificada, pode ou não comprar um carro?”, debateu o deputado Ho Ion Sang.

O presidente da 1ª Comissão Permanente deu o exemplo dos cidadãos que foram afectados pelo tufão Hato e que ainda estão a pagar prestações dos veículos danificados. No caso de quererem adquirir um novo veículo, para poderem usufruir do benefício fiscal, estão obrigados a comprar a mesma categoria de veículo, sendo que esta “situação vai trazer muitos encargos”, para essas pessoas, sublinhou.

Na reunião de ontem, o Governo disponibilizou aos deputados os dados já anunciados em sessão plenária da Assembleia Legislativa relativos ao número de veículos danificados e o valor previsto em benefícios fiscais. De acordo com Ho Ion Sang, o total de veículos cuja matricula foi cancelada até 18 de Setembro de 2017, é de 6.521, dos quais 3.240 são automóveis e 3.281 são motociclos ou ciclomotores. Os benefícios fiscais previstos nesta proposta de lei para a aquisição de veículos motorizados novos pelos proprietários de viaturas destruídas pelo Hato, envolve um montante de 147,7 milhões de patacas, dos quais 137,6 milhões na compra de automóveis e 10,1 milhões na aquisição de ciclomotores e motociclos.

Os deputados questionaram ainda o Governo em relação ao facto da proposta de lei remeter para uma lei já revogada relativa ao imposto de consumo sobre veículos motorizados, a lei nº 7/86/M. “Segundo a explicação do Governo, existem ainda 96 veículos danificados em relação aos quais foi já pago o imposto de consumo, entre os quais há 75 automóveis e 21 motas”, disse Ho Ion Sang. Além disso, “sabemos que em Macau há também cidadãos que gostam muito de veículos clássicos e em relação a estes veículos, estes envolvem também o pagamento de imposto de consumo”, acrescentou, citando o Governo.

Os deputados quiseram saber ainda a razão para a limitação da aplicação desta proposta de lei aos proprietários que cancelaram as matrículas dos veículos danificados num prazo tão curto, até 18 de Setembro de 2017. Ao que os membros do Executivo presentes na reunião responderam que o “Governo definiu esta data de 18 de Setembro como data limite para os proprietários cancelarem as matriculas dos seus veículos para satisfazer os requisitos da proposta de lei, porque os veículos danificados não podiam continuar a ocupar os auto-silos nem as vias públicas”. Além disso, o Governo tinha que “dominar os dados sobre os números dos veículos danificados para depois elaborar um plano de apoio aos proprietários”.