Chegou ao fim a jornada americana de Roth

O escritor norte-americano Philip Roth morreu de insuficiência cardíaca na terça-feira, aos 85 anos, disse o agente literário, Andrew Wilie, à agência noticiosa Associated Press.

Natural de Newark, Nova Jérsia, o premiado romancista, habitualmente mencionado como candidato ao Nobel da Literatura, era considerado um dos maiores escritores norte-americanos da segunda metade do século XX. Autor de cerca de três dezenas de livros, tinha anunciado a decisão de deixar de escrever a partir de 2012, aos 78 anos.

Entre várias distinções, Philip Roth foi premiado com dois National Book Awards, dois National Book Critics Circle e, em 1998, com o Pulitzer a partir da ficção “American Pastoral” (“Pastoral Americana”). Roth foi ainda galardoado com o Prémio Internacional Man Booker em 2011 e, um ano depois, venceu o Prémio Príncipe das Astúrias de Literatura.

O livro “O Complexo de Portnoy” teve grande impacto junto do grande público em 1969, devido às cruas descrições sexuais e à maneira de abordar a vivência judaica. Aclamado e controverso, viu “O Complexo de Portnoy ser banido da Austrália, mas a verdade é que o livro vendeu milhões de cópias, tornando-o rico e famoso.

Roth identificava-se como um escritor norte-americano e não como judeu, mas para ele estas duas experiências eram quase sempre as mesmas. No romance “O escritor fantasma”, o autor citou um dos seus heróis: Franz Kafka. “Só devemos ler aqueles livros que nos mordem e nos picam”. Para alguns críticos, os seus livros deviam ser repelidos como um enxame de abelhas.

Feministas, judeus e uma das ex-mulheres atacaram-no em público, por vezes pessoalmente. As mulheres, nos seus romances, eram amiúde pouco mais do que objectos de desejo e raiva, tendo mesmo sido acusado de misoginia. A relação com a comunidade judaica foi também turbulenta. Uma das críticas que recebeu após o lançamento de “O Complexo e Portnoy” referia que aquele era o livro “pelo qual todos os antissemitas estavam a rezar”.

Phiplip Roth sobreviveu no final dos anos 60 a uma apendicite e a uma depressão quase suicida em 1987. Nascido em 1993, revisitou esse tempo em “Os Factos”, “Pastoral Americana”, entre ouros trabalhos. Em “O Teatro de Sabbath”, o escritor imaginou a inscrição na sua lápide: “Sodomista, Abusador de Mulheres, Destruidor de Caracteres”.

Entretanto, as Publicações D. Quixote anunciaram ontem a publicação, ainda este ano, de “Operation Shylock: A Confession”, de Philip Roth, que se intulará “Operação Shylock”, numa tradução de Francisco Agarez. Em comunicado enviado à agência Lusa, a editora afirma que “foi com profunda tristeza que recebeu a notícia do desaparecimento de Philip Roth, aos 85 anos, autor muito justamente considerado como um dos grandes escritores norte-americanos de todos os tempos e de quem continuará a publicar toda a obra”.

No mesmo comunicado, a editora adianta que “publicará, ainda este ano, a edição portuguesa de ‘Operation Shylock: A Confession’, que em português terá como título ‘Operação Shylock’, traduzido por Francisco Agarez, responsável pela tradução dos últimos 11 livros do autor editados em Portugal”.

“Igualmente assegurada, embora ainda sem data prevista, está a publicação da biografia do autor, inicialmente programada, nos Estados Unidos para este ano, mas que tem vindo a ser adiada por ainda não estar concluída”, acrescentou a editora. Agência Lusa