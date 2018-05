CA expõe caos e má gestão nas bibliotecas públicas

O Comissariado da Auditoria (CA) divulgou ontem o relatório sobre a “Gestão do acervo bibliográfico da rede de bibliotecas públicas” subordinadas ao Instituto Cultural (IC), que aponta para o desperdício do erário público na sequência da má gestão do acervo e dos depósitos arrendados pelo Governo. Os auditores falam em “desordem, má gestão, 100 mil documentos não catalogados, alguns há mais de cinco anos, outros há mais de 17 anos, dejectos de animais, baratas, humidade e odor desagradável nos depósitos, passividade do pessoal dirigente”.

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, reagiu ao relatório, exigindo que o IC apresente, com a maior brevidade, “um relatório circunstanciado sobre as medidas de melhoramento adoptadas na gestão das bibliotecas públicas”. A auditoria decorreu entre Março e Dezembro de 2017. O relatório com os resultados foi já submetido ao Chefe do Executivo.

O Instituto Cultural “pediu desculpas pela existência de falta na gestão e no processo dos trabalhos bibliotecários da Biblioteca Pública e pelas possíveis consequências negativas para a sociedade, garantindo proceder a uma prudente auto-análise, operar com estrita obediência às opiniões e sugestões do Comissariado da Auditoria e implementar imediatamente as medidas de melhoria relevantes”.

Os resultados da auditoria revelam que, até ao fim de Maio de 2017, existiam cerca de 100 mil documentos “registados mas não catalogados ou em vias de arrumação”, a maioria encontrava-se nesse estado há mais de cinco anos, havendo alguns que se encontravam no referido estado há mais de 17 anos. “O número de documentos por processar e o tempo em que permaneceram nesta situação são assombrosos”, lê-se. “Houve desordem e falta de gestão no processamento dos livros adquiridos pelo IC. O principal catalisador de tudo isto foi o pessoal dirigente e a sua passividade, tanto no não aproveitamento do sistema informático, como na sua tolerância perante o facto de haver livros que há 17 anos se encontram por processar. Tal situação, tanto na era analógica como na era digital, são absolutamente inaceitáveis”, indica a auditoria.

“Se este organismo continuar todos os anos a gastar milhões do erário público na aquisição de novos livros, sem qualquer critério, o que acontecerá é o tempo de processamento dos livros recém-adquiridos bem como daqueles que estão há anos por processar irá ser cada vez mais prolongado, agravando o desperdício de recursos públicos”, lê-se.

Nos comentários gerais do relatório é revelado que se verificaram “insuficiências nos trabalhos básicos de gestão levados a cabo ao longo dos anos” pelo IC, tais como “a inadequada arrumação de livros nos depósitos, a manutenção imprópria do acervo e, ainda, a falta de uma regular inventariação das colecções, o que revela que o pessoal do IC não possuía uma plena compreensão dos seus deveres e não era pro-activo no exercício das suas funções”, refere o Comissariado da Auditoria.

Ratos e baratas nos depósitos

O IC dispõe de dois depósitos de livros situados em dois edifícios industriais. O relatório aponta para “a quantidade” de “dejectos de pragas” encontrados. Lê-se no documento: “É de notar que, as condições de higiene e de ambiente dos depósitos não faziam parte do escopo da presente auditoria. Porém, quando o pessoal de auditoria se deslocou aos depósitos para proceder às verificações por amostragem foi surpreendido com um cenário inacreditável, desde dejectos de pragas espalhados um pouco por toda a parte, inclusivamente em cima dos livros, a um odor desagradável”. Esta situação foi imediatamente comunicada ao IC, que disse que solicitaria o acompanhamento devido ao adjudicatário responsável pela limpeza das instalações. As fotografias foram conservadas meramente para efeitos de arquivo. Porém, após vários meses, o estado dos depósitos manteve-se inalterado, indica o relatório. As fotografias recolhidas pelos auditores mostram dejectos de animais, provavelmente ratos, e uma barata morta, que nunca foram removidos.

Por outro lado, também se verificaram problemas recorrentes de infiltrações, “facto que demonstra que o IC não foi capaz de lidar convenientemente com estes problemas, elevando o risco de danos ao acervo”, refere a auditoria.

Também num dos depósitos “notou-se uma má qualidade do ambiente, com cheiro a mofo, havia livros que se encontravam nas estantes que estavam cobertos de pó e (muitos) outros encontravam-se guardados em caixas empilhadas no chão, em vez de estarem arrumados nas estantes”, que mantiveram-se vazias, como mostram as fotografias reveladas pelo relatório.

A auditoria aponta que “o IC não encara com o profissionalismo devido os diversos trabalhos relacionados com a conservação e gestão do acervo, o que não só é prejudicial para o mesmo, como também, tem efeitos negativos na saúde dos trabalhadores e dos utilizadores das redes de bibliotecas públicas”.

Oito anos para elaborar política do acervo

Relativamente aos critérios de selecção dos livros, o CA verificou que o IC demorou cerca de oito anos e meio para concluir, aprovar e implementar uma política de desenvolvimento do acervo, “o que demonstra a falta de eficiência desse serviço”. Até à conclusão dos trabalhos de auditoria, não foi possível ao IC fornecer aos auditores a política do acervo formalmente aprovada. Por outro lado, o CA verificou que os oito trabalhadores responsáveis pela selecção de livros do IC não adoptavam os mesmos critérios, não havendo, por isso, uniformidade nos procedimentos de selecção de livros. Além disso, não foi possível retirar os dados relativos a todo o acervo devido a problemas com o sistema informático que, entretanto, foi substituído, ou seja, não havia dados estatísticos dos livros e os dados do sistema informático estavam incompletos.

Por outro lado, entre 2010 e 2016, “o IC realizou apenas três inventariações, cada uma delas dizendo respeito a apenas uma biblioteca/depósito, justificando que o sistema informático anterior era demasiado antigo, desactualizado e apresentava riscos no funcionamento”. Somente em 2017, após o começo da auditoria, é que o IC reiniciou os trabalhos de inventariação.

O CA refere que, se não tivesse realizado esta auditoria, “a direcção do IC continuaria sem ter consciência dos problemas que se foram acumulando ao longo dos anos”, assinalando que “estamos perante problemas de gestão e inventariação que persistem há mais de dez anos, além disso, existem outras questões que estão por resolver, volvidos quase vinte anos. Estes problemas não se resolvem apenas com limpezas superficiais ou evitando enfrentar as questões mais importantes, como se nada passasse”, alerta o organismo.

No relatório, o Comissariado da Auditoria reconhece, contudo, que o Instituto Cultural deseja corrigir os problemas apontados “o mais rapidamente possível”. O relatório inclui sugestões e recomendações da parte da auditoria para melhoria dos serviços.