Sporting B goleia selecção de Macau em périplo encurtado na China

A equipa B do Sporting Clube de Portugal goleou a selecção de Macau, por 7-0, naquele que será o único desafio realizado pela formação portuguesa na China. No calendário estavam previstas mais partidas, incluindo frente ao líder da liga chinesa Shanghai SIPG, mas questões burocráticas terão encurtado a digressão que visava assinalar os 40 anos da visita do emblema português ao país.

Pedro André Santos

Cerca de três mil adeptos de futebol marcaram presença no Estádio de Macau para assistirem na noite de segunda-feira ao duelo entre o Sporting B e a selecção de Macau. O resultado final, de 7-0 a favor dos ‘leões’, espelha a diferença entre as duas equipas, apesar de a selecção local ter actuado sem algumas das suas principais referências, nomeadamente atletas que representam o Benfica de Macau.

Do lado dos visitantes foi possível ver alguns dos mais talentosos jogadores da equipa B do Sporting Clube de Portugal, como Rafael Barbosa, Ary Papel, Pedro Delgado e o novo reforço Marco Tulio, que se estreou a marcar de leão ao peito. “Entrámos focados para fazer um bom jogo e saímos com a vitória. Estou me adaptando o mais rápido possível com a ajuda do Filipe e do Paulinho, que são brasileiros, a minha adaptação está sendo boa e espero melhorar cada vez mais”, disse o avançado brasileiro no final da partida.

O jogo em si não apresentou grande história, dado o desnível entre as duas equipas, com o Sporting a procurar (e conseguir) aumentar o marcador a seu favor, enquanto que a formação da RAEM defendia como podia, mas sem causar grandes situações de perigo dignas de registo na baliza adversária.

Em destaque no Sporting B esteve o médio Rafael Barbosa, um dos grandes dinamizadores do ataque verde-e-branco e que poderá mesmo integrar os trabalhos de pré-temporada da equipa principal. “Agora vou de férias e deixar que as coisas acalmem em Portugal, e depois o pessoal de lá vai tratar do meu futuro, espero que seja no Sporting. Espero estar entre os melhores do Sporting, e se tudo correr bem vai acontecer”, disse o jovem jogador.

Relativamente à presença em Macau, Rafael Barbosa disse que tem sido “uma grande experiência”, não só para o plantel como também “para o povo de cá”. “É uma grande diferença do futebol europeu mas também foi uma grande experiência para nós, poder conhecer a cultura de cá, e o que levamos para Portugal é isso”, acrescentou.

Na agenda, recorde-se, estava prevista uma viagem para a China continental no final da semana, onde os jovens ‘leões’ iriam defrontar equipas com outra qualidade, como o Shanghai SIPG, orientado por Vítor Pereira. Porém, questões burocráticas acabaram por encurtar o périplo leonino pela China que visava assinalar os 40 anos da visita do emblema português ao país. “Foram umas questões mais políticas que nós não soubemos contornar, mas estamos felizes por estar cá”, disse o jogador.

O técnico da formação lisboeta, Luís Martins, também não quis alongar muito a questão. “A nós compete-nos também fazer aquilo que são as orientações que tínhamos. O que era para ser feito, e não vai ser feito, já não há nada a fazer. Vamos agir em função daquilo que é o nosso plano de viagem, e reiterar que estamos aqui com prazer, orgulho e conscientes daquilo que é representar o Sporting e também o futebol português”, disse o treinador do Sporting B.

Luís Martins aproveitou ainda para “agradecer a oportunidade de estar aqui”, mostrando-se satisfeito pelo desempenho dos seus atletas frente à selecção de Macau. “Sabíamos que possivelmente poderíamos ser mais fortes do que a selecção que nos defrontou, mas os jogos de futebol começam todos 0-0, e penso que o mais importante foi colaborarmos, respeitarmos o adversário, e terminar o jogo de uma forma que pudesse também divulgar a modalidade aqui em Macau, e dar um pouco da imagem do que é a Academia do Sporting e dos valores do Sporting”, salientou.

Antes do regresso a Portugal, o Sporting B tem ainda em agenda um treino conjunto com o Sporting Clube de Macau, que irá decorrer esta quarta-feira.