Recurso de Fong Soi Kun deu entrada no Tribunal de Segunda Instância

O antigo director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG), Fong Soi Kun, já fez seguir para o Tribunal de Segunda Instância o recurso à decisão da pena de demissão decidida pelo Chefe do Executivo, no âmbito do processo disciplinar instaurado após o tufão Hato. Várias vozes na sociedade criticaram a decisão de penalizar exclusivamente as antigas chefias dos SMG, assim como a dureza da sanção aplicada ao ex-director, pelas consequências de “um fenómeno que se comportou de maneira anormal”.

Cláudia Aranda

Fong Soi Kun avançou já com um recurso contencioso à decisão da pena de demissão decidida pelo Chefe do Executivo, Chui Sai On, para o Tribunal de Segunda Instância. A notícia foi avançada na segunda-feira pela TDM – Rádio Macau. De acordo com o Regime de Aposentação e Sobrevivência e o Regime Disciplinar dos trabalhadores dos serviços públicos, o interessado poderia apresentar uma reclamação ao Chefe do Executivo ou então interpor um recurso contencioso aos tribunais. O antigo director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) optou pelo recurso judicial.

De acordo com a TDM – Rádio Macau, o inquérito à actuação do antigo director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos recomendou uma pena de 240 dias de suspensão. No entanto, o Chefe do Executivo decidiu atribuir a pena disciplinar de demissão que é a mais elevada prevista no Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau ao antigo director dos SMG, no âmbito do processo disciplinar instaurado após o tufão Hato.

Na sequência desta decisão, e tendo em conta que Fong Soi Kun já se encontra reformado, foi determinada a suspensão do abono da pensão de aposentação pelo período de quatro anos. Como resultado, o antigo responsável do SMG vai ser penalizado em cerca de quatro milhões de patacas, calculado com base no valor da pensão de 80 mil patacas determinado pelo Fundo de Pensões.

Fong Soi Kun tinha apresentado a demissão a 24 de Agosto, um dia a seguir à passagem do tufão Hato, que causou 10 mortos, mais de 240 feridos e prejuízos avaliados em 12,55 mil milhões de patacas. Em Março foi oficializada a reforma voluntária do ex-director dos SMG. À antiga sub-directora Florence Leong, que pediu, também, demissão dos SMG, foi aplicada uma suspensão de 130 dias, nos termos do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública.

Várias vozes na sociedade criticaram fortemente a decisão de penalizar exclusivamente os antigos director e sub-directora dos SMG, assim como a dureza da sanção aplicada ao antigo director. O deputado José Pereira Coutinho acusou o Governo de “empurrar tudo para o ex-director” dos SMG e usar Fong Soi Kun como bode expiatório para evitar que outros dirigentes superiores tenham de enfrentar responsabilização política.

O presidente da Associação dos Advogados de Macau, Jorge Neto Valente, considerou a suspensão por quatro anos da reforma de Fong Soi Kun “uma penalização exagerada” e “uma decisão populista que não tem a ver com a justiça”. Para o ex-director dos SMG de Macau, Olavo Rasquinho, “a pesada sanção, que mais parece um assassinato de carácter, constitui uma atitude muito grave de quem decidiu, na medida em cria um clima de medo sobre os que futuramente vão decidir sobre içar ou não um determinado sinal de tufão ou de ‘storm surge’”.

O também presidente da Associação Portuguesa de Meteorologia e ex-secretário do UN ESCAP/WMO Typhoon Committee, referiu ainda que “Fong desempenhou as suas funções com competência e representou condignamente a RAEM em diversos eventos de Meteorologia e de Geofísica, contribuindo para o prestígio de Macau nestas áreas. Teve um grande azar: no fim da sua carreira foi alvo de graves acusações devido a um fenómeno que se comportou de maneira anormal, na medida em que, contrariamente ao que é estatisticamente comprovado, o Hato intensificou ao aproximar-se de terra. Também o mínimo da pressão atmosférica coincidiu com a maré alta, o que implicou a subida do nível do mar junto à costa”.