Pequim poderá anular política de controlo de nascimentos ainda este ano

A China poderá eliminar o limite do número de filhos que uma família poderá ter, colocando um ponto final numa política com quase 40 anos de existência. Segundo noticiou a Bloomberg, que cita fontes do governo chinês, a medida poderá entrar em vigor no final do ano ou inícios de 2019.

De acordo com as mesmas fontes governamentais, a iniciativa passa por combater o ritmo de envelhecimento da população e anular as críticas internacionais relativas a esta política, indo ao encontro da visão do Presidente chinês, Xi Jinping, de construir um país modernizado até 2035.

Em 2015, a China alterou a política de nascimentos de filhos por família, uma mudança justificada pelo envelhecimento da população. Na ocasião, o governo alterou a medida de um filho por casal para dois, uma mudança que fazia já parte do processo de moderação da limitação de filhos.

Apesar desta mudança, no ano passado os nascimentos na China diminuíram 3,5% para 17,2 milhões, de acordo com a Bloomberg. A taxa de fertilidade mantém-se, actualmente, entre as mais baixas a nível mundial.

“Os casais não estão a ter mais filhos na China porque não têm meios para os sustentar. Isso não vai mudar com a alteração da política do número de filhos”, considera o professor analista Steve Tsang, em declarações ao The Independent.