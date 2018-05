Oito curtas-metragens lusófonas em festival de cinema em Cabo Verde

Oito curtas-metragens de realizadores de países lusófonos vão ser apresentadas, hoje, na cidade do Mindelo, ilha cabo-verdiana de São Vicente, na primeira edição do Festival de Curtas-Metragens dos Países da Lusofonia. “Bastien”, de Welket Bungué (Guiné-Bissau), “Poetry and Poetry III”, de Tambla Almeida (Cabo Verde), “Neither Mine Nor Yours is Ours”, de Nilton Medeiros e Magdalena Bialoborska (São Tomé e Príncipe), “There’s a Buzz There’s a Mosquito There’s two”, de Ery Claier (Angola), “Mensajeiru”, de Francisca Maia (Timor-Leste), “Tatan”, de João Ribeiro (Moçambique), “We are Free”, de Nuno Portugal, de Portugal, e “Hapiness lives here”, de Gladys Mariotto (Brasil) serão os filmes em exibição.

O festival resulta de uma parceria entre o Art Institute, dos Estados Unidos, e o Centro Cultural Português do Mindelo e irá assinalar o Dia de África e o mês da cultura da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). De acordo com João Branco, director do Centro Cultural Português do Mindelo, o festival visa, por um lado, mostrar o cinema e os realizadores dos países lusófonos, mas também internacionalizar a mostra fora do espaço da lusofonia.

“No ano passado, tivemos uma primeira experiência nesta parceria com o Art Institute com o NY Portuguese Short Film Festival e foi um importante sucesso, teve uma adesão acima do esperado. Voltaremos a realizar este evento em Outubro, mas foi-nos proposto um segundo evento que acolhemos com grande satisfação, pela sua elevada pertinência”, explicou João Branco à agência Lusa.

A projeção dos filmes decorre no Espaço Fernando Pessoa, nas instalações do Centro Cultural Português do Mindelo, e João Branco acredita que terá “uma excelente adesão”, abrindo caminho à continuidade da mostra em Cabo Verde. Além de Cabo Verde, os filmes deverão ser apresentados em todos os países da CPLP, estando, para já, confirmada a mostra em São Paulo, no Brasil.

Fundado em 2011, o Art Institute é uma organização independente e sem fins lucrativos, sediada em Nova Iorque, que dinamiza a produção e difusão de artistas e projectos de arte e cultura contemporânea portuguesa. O Art Institute organiza eventos nas principais cidades mundiais em áreas como cinema, artes plásticas, música, literatura, teatro e performance.