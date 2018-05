IC não recebeu ainda nenhuma proposta para a Biblioteca Central

O período de entrega das propostas para a nova Biblioteca Central, prevista para o Edifício do Antigo Tribunal, já começou em Março mas, até agora, o Governo ainda não recebeu nenhum projecto, de acordo com Mok Ian Ian, presidente do Instituto Cultural (IC), citada pela Rádio Macau. Os candidatos têm até 9 de Julho para apresentar os projectos.

Em declarações à rádio, Mok Ian Ian justificou a ausência de propostas até à data com a dificuldade de todo o projecto de design, que prevê a preservação integral do Edifício do Antigo Tribunal e do seu estilo arquitectónico. Mok Ian Ian disse acreditar que há muitas empresas interessadas neste projecto.

O IC lançou um concurso público em Março para a nova Biblioteca Central, direccionado aos ateliês locais, que prevê para o espaço um teatro, um museu da Polícia Judiciária, um terraço com jardim e uma livraria. Entretanto, uma nova sala de teatro “Black Box” deverá estar concluída em 2020, avançou Mok Ian Ian, na mesma ocasião. O novo espaço deverá abrir em lugar próximo do Centro Cultural de Macau.

Actualmente, o teatro “Black Box” está instalado no edifício do Antigo Tribunal, transformado em espaço temporário para exposições e apresentações de teatro e dança em pequena escala. C.A.