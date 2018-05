Herdeiros do preconceito lutam pela aceitação da homossexualidade na China

Durante vários anos, David Zhou viveu com a crença de que, um dia, iria regressar a uma “vida heterossexual”. Vivia com o seu companheiro há já seis anos quando decidiu enfrentar-se a si próprio e à família com a verdade. Hoje em dia, é o presidente da PFLAG China, uma associação de defesa dos direitos da comunidade homossexual, com presença em mais de meia centena de cidades chinesas. Há 13 anos que vive com o seu parceiro, Yeung On On, e, há dois anos, foram pais de dois rapazes gémeos.

Catarina Vila Nova, em Shenzhen

Era apenas mais um encontro que lhe tentavam impingir. David Zhou pensa que, em três anos, o seu pai, que vive na Mongólia Interior, terá conseguido que se encontrasse com uma dezena de mulheres em Shenzhen, cidade onde vive há cinco anos. Os encontros foram-se sucedendo e, com eles, os padrões iam ficando cada vez mais elevados. “Pensava que talvez ainda não tivesse conhecido a rapariga certa que me trouxesse de volta para a vida heterossexual”, desabafa. Agora, olhando para trás, sabe que isso nunca iria acontecer. Eram apenas desculpas que encontrava para o seu pai e, sobretudo, para si mesmo, para adiar confrontar-se consigo próprio. Na altura, ainda não o reconhecia e ia dizendo ao seu namorado que haveria de casar e ter a sua própria família. Seria o último encontro que o pai lhe marcou, com a rapariga que acreditava que preenchia todos os requisitos, que funcionou como o gatilho para se assumir perante si próprio e o seu pai. “Muito bonita, tinha estudado violino em Viena e depois voltou para a China para ser professora na universidade. Estava na casa dos 30, por isso, era apenas uns anos mais nova que eu”, recorda. Evitou e adiou o encontro enquanto pôde. “Eu penso que o meu pai ter-me forçado fez-me perceber que não podia adiar mais este problema”, confessa, como se apenas agora chegasse a esta conclusão.

“Como assim, não gostas de raparigas? Tens algum problema? Nós podemos solucioná-lo, eu conheço muitos médicos”, disparou o pai de David quando o filho, então com 37 anos, lhe disse directamente, através do telemóvel, que não gostava de raparigas. O Ano Novo Chinês era apenas daí a uma semana e a conversa ficou adiada até à sua ida a casa. Em Hohhot, capital da Mongólia Interior, pai e filho falaram durante longas horas, longe da madrasta, de quem a verdade ficou escondida por mais algum tempo. “Eu disse-lhe que tinha esta vida há já muitos anos e que não conseguiria ter o tipo de vida que ele queria que eu tivesse. Eu estava em lágrimas e o meu pai estava também emocionado, por isso, eu pensei que tinha corrido tudo bem”, conta David, hoje com 44 anos. Disse-lhe também que o seu melhor amigo, que o pai tinha conhecido em Hong Kong, era, na verdade, o seu namorado desde 2003, e que o seu colega de quarto durante os quatro anos em que estudou na University of California at Los Angeles foi também seu companheiro.

David regressou a Hong Kong, cidade que ainda hoje chama de casa, com a certeza de que a conversa com o pai se tinha desenrolado da melhor maneira possível. Dias depois, o senhor Zhou surge-lhe em casa. “O meu pai disse-me que isto não era normal, que eu não estava bem. Ele pensava que, ainda que eu não estivesse fisicamente doente, eu tinha um problema psicológico e precisava de ser curado”, conta. Demorou meio ano mas, passado este tempo, o senhor Zhou percebeu que nada podia fazer e rendeu-se às escolhas do filho. Prometeu não dizer mais nenhuma palavra sobre o assunto e nunca mais lhe marcar nenhum encontro. Ao criar um tabu em redor desta parte da vida de David, não só entre ambos mas também para o resto da família, pai e filho conseguiam continuar a falar sobre tudo o resto.

CASAMENTOS POR CONVENIÊNCIA COMO FACHADA DE UMA VIDA DUPLA

Na China, a grande maioria dos homossexuais acaba por sucumbir às pressões familiares e ter um casamento tradicional, explica David, que é actualmente presidente da associação Parents and Friends of Lesbians and Gays (Pais e Amigos das Lésbicas e Gays) China. Em alguns casos, poucos, a outra parte sabe que o seu parceiro é homossexual e aceita fazer parte deste casamento por conveniência. Mas, na grande maioria das situações, o marido ou mulher vive um casamento de fachada sem nunca imaginar que o seu companheiro, ou companheira, vive uma vida dupla.

Nas grandes cidades, continua David, a situação torna-se mais suportável para os jovens que emigram das zonas rurais para as metrópoles, como Shenzhen, onde vivem a sua homossexualidade junto da sua comunidade e afastados dos pais durante quase o ano inteiro. Muitos, porém, com o avançar da idade, não resistem às pressões colocadas pelos pais, ainda que a milhares de quilómetros de distância, e acabam por casar.

Durante vários anos, vividos ao lado do seu actual companheiro, Yeung On On, David acreditava que também este seria o seu destino. “Ainda que, na altura, eu estivesse com o meu namorado há seis anos, eu dizia-lhe sempre que iria casar com uma rapariga”. Seria apenas até conhecer a “rapariga certa” que o puxaria de volta à “vida heterossexual”, ou seja, era apenas uma questão de tempo. “Olhando agora para trás pergunto-me porque é que dizia estas coisas estranhas ao meu namorado. Ele não gostava mas eu dizia-lhe que os meus pais esperam que eu me case e que eu ia ter a minha própria família”, diz, reflectindo sobre o passado.

Quis o acaso que, por essa altura, David conhecesse A Qiang, um dos fundadores da PFLAG China, associação de defesa dos direitos da comunidade homossexual na China. Estávamos em 2011 e A Qiang era já um conhecido activista nas redes sociais chinesas pelas mensagens que partilhava com os seus seguidores, grupo onde se encontrava David. Conheceram-se porque A Qiang procurava uma casa onde ficar em Hong Kong, cidade onde David se encontrava a dar aulas na Chinese University. “Eu tinha 37 anos e os meus pais estavam a ficar impacientes. Mesmo na Mongólia Interior pressionavam-me para que me casasse”, recorda. “Eu sabia que se voltasse para uma vida heterossexual seria muito infeliz. Assim que soube, a pergunta foi: ‘Como é que vou lidar com isto?’. O A Qiang e eu falámos imenso sobre isto e ele partilhou muito comigo e eu senti que estava melhor preparado”.

CELEBRAR A HOMOSSEXUALIDADE

O ano em que se mudou para Shenzhen, para dar aulas na Peking University, foi também o ano em que David reforçou o seu papel na PFLAG China. Em Hong Kong ficou On On, hoje com 52 anos e empresário de profissão, e mantêm, desde então, uma relação em que, por razões laborais, estão juntos ao fim-de-semana. Em 2013, a associação cumpria cinco anos de existência e David foi convidado a pertencer à direcção, assumindo, dois anos depois, o cargo de presidente. “Cinco anos após o estabelecimento da associação nós crescemos mesmo muito rápido e, nos últimos anos, eu vejo que a PFLAG China espalhou a sua influência não só na China mas também na imprensa estrangeira”, afirma o professor universitário.

Criada em 2008, a PFLAG China conta actualmente com 56 sub-divisões espalhadas pelo país e mais de três mil voluntários que ajudam a dar corpo às várias actividades organizadas nas cidades e que estão do outro lado da linha de apoio. Na sede, localizada em Cantão, trabalham a tempo inteiro oito funcionários. O magro orçamento inicial, que levou A Qiang a ficar em casa de David para frequentar um curso, cresceu para os actuais dois milhões de renminbis anuais.

A PFLAG China celebra no próximo mês a primeira década de existência, mas a grande festa aconteceu no ano passado. “Foi um grande passo mas um pouco perigoso”, admite o activista. Durante quatro dias, a associação levou 900 pessoas a bordo de um cruzeiro desde Xangai até ao Japão, mas a viagem por pouco que não aconteceu. “Tínhamos que estar sempre em contacto com a polícia e, mesmo a bordo, algumas coisas eram proibidas. No próprio dia, o A Qiang ainda estava a falar com o Departamento de Segurança Nacional e a dizer-lhes exactamente aquilo que íamos fazer”. No fim, o barco zarpou com nove centenas de pessoas a bordo que, durante os quatro dias, participaram em workshops, sessões de partilha e até em casamentos. “Nove casais tiveram um casamento tradicional chinês. Claro que não foi oficial mas foi muito querido”, recorda. “Até tivemos pais que foram persuadidos pelos seus filhos e que, no fim da viagem, se tornaram activistas nas suas cidades”.

Este ano, porque arriscaram demasiado, vão voltar ao evento tradicional. Será em Xangai, a 9 de Junho, com conferências, workshops e sessões de partilha. Mas esse dia irá também servir como recrutamento para a viagem do próximo ano que estão já a planear. “Nós queremos fazer algo ainda maior. No próximo ano queremos alugar um barco que possa levar mais de duas mil pessoas. O barco do ano passado era muito pequeno”.

“ACREDITO QUE, DAQUI A 10 ANOS, O MUNDO SERÁ DIFERENTE”

Em 2016, David anunciou ao seu pai que não iria a casa pelo Ano Novo Chinês porque tinha que ir buscar os seus filhos aos Estados Unidos. “Demorei um ano e meio a passar pelo processo. Visitei Los Angeles várias vezes para encontrar uma barriga de aluguer, uma agente e uma dadora de óvulos. Tive muita sorte por não ter tido nenhum problema porque são muitas fases e, por isso, qualquer coisa que corra mal pode ser bastante frustrante”, relata. Francis Yeung e Andrew Zhou – cada um ficou com o apelido de um dos pais – têm hoje dois anos e meio e vivem em Shenzhen com David. Aos fins-de-semana, chega o “papá de Hong Kong”. “Eles só falam mandarim e, por isso, chamavam-nos aos dois ‘papá’ mas depois encontraram uma forma de nos distinguir”, explica.

Do lado de On On, a família sempre aceitou a relação “sem qualquer problema”. Quando foram apresentar os netos à avó, que vive em Dongguan, “todos ficaram muito felizes”, conta. O mesmo não aconteceu com o pai de David. Quando soube que ia ser avô, a sua preocupação foi saber como iria explicar a situação ao resto da família. “Não te preocupes, os nossos parentes já sabem que eu sou gay e não se importam”, foi a resposta. O senhor Zhou percebia que o seu filho iria ter gémeos mas recusava o estatuto de avô.

“Quando trouxe os meus filhos para Shenzhen foi difícil porque eles não me queriam apoiar em nada”, confessa. Passados poucos meses, David enviou uma fotografia dos gémeos ao pai e à madrasta que voaram logo para perto do filho e “imediatamente se apaixonaram pelos rapazes”. Hoje em dia, é a madrasta quem o ajuda a criar Andrew e Francis e o seu pai vai fazendo curtas visitas aos netos. “Isso está a tornar-se noutro problema porque ele aceita que é avô mas o meu namorado tornou-se num problema entre nós. Quando o meu pai está cá ele diz-me que não quer ver o meu namorado cá em casa e pede para ele ficar em Hong Kong”.

Confrontado com o futuro que aguarda os seus filhos, David sabe que será sempre sincero com eles. “Eles podem ainda não se aperceber do que se passa mas, quando entrarem na sociedade, vão perceber que são os únicos que têm dois pais. Não estou preocupado, acredito que, daqui a 10 anos, o mundo será diferente”.

CAIXA

“NÃO VAMOS SER CAPAZES DE VOLTAR ATRÁS”

Em meados do mês passado, a Weibo, rede social semelhante ao Twitter, anunciou uma operação de “limpeza” que tinha como alvo conteúdos LGBT. A empresa justificou a medida com o cumprimento da Lei da Cibersegurança, sob a qual as empresas podem ser multadas por promoverem artigos considerados “pouco seguros ou ofensivos”. À campanha, reagiram milhares de utilizadores com o ‘hashtag’ “Eu Sou Gay, Não Sou Perverso”, numa resposta que culminou com a Weibo a retrair a sua decisão. Ainda que a homossexualidade tenha sido oficialmente descriminalizada em 1997 e removida da lista das doenças mentais em 2001 na China, este tipo de censura e perseguição continua a ser frequente, como denunciam anualmente organizações como a Human Rights Watch e a Amnistia Internacional.

Ainda assim, David olha para este recente caso da Weibo com optimismo e entende que foi “bastante significativo” para a sua comunidade. “Antigamente, se este tipo de limpeza estivesse para acontecer, as pessoas iriam apenas aceitar e se a Weibo anunciasse algo semelhante iria mesmo fazê-lo”, aponta o activista. “Este foi um grande progresso para a comunidade gay. Estamos a fazer coisas que nunca pensámos poder fazer e, desta vez, a nossa voz foi mesmo ouvida”, afirma. Com o resto do mundo a evoluir cada vez mais para uma tendência de aceitação não apenas da comunidade homossexual mas também bissexual, transexual, transgénera e de todas as outras identidades, David acredita que a China não vai ser capaz de resistir à pressão internacional. “Não vamos ser capazes de voltar atrás. A internet tornou-se tão conveniente, especialmente nas grandes cidades, que [o Governo] não vai ser capaz de excluir a informação”. C.V.N.