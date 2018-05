Detectados 41 trabalhadores ilegais em Abril

As autoridades detectaram, só no mês de Abril, 41 trabalhadores em situação ilegal em Macau, segundo dados estatísticos referentes ao combate de trabalhadores ilegais relativos ao mês passado, avançados pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP). No mês passado, as autoridades policiais, a Direccão dos Servicos para os Assuntos Laborais (DSAL) e outros serviços realizaram um total de 283 inspecções. As operações de fiscalização incluem terrenos de obras de construção civil, residências, estabelecimentos comerciais e industriais, entre outros, informou ainda o Corpo de Polícia de Segurança Pública.

