Chefe do Executivo encontra-se em Guizhou para ajudar no combate à pobreza na China

O Chefe do Executivo, Chui Sai On, encontra-se até sexta-feira na província chinesa de Guizhou, uma das mais desfavorecidas do país, no âmbito de vários projectos para o alívio da pobreza na China. De acordo com um comunicado, a iniciativa enquadra-se no plano do Governo chinês para retirar da pobreza a população rural até 2020, estabelecido em 2017 no 19.º Congresso Nacional do Partido Comunista.

Durante a visita às zonas mais desfavorecidas de Ghizhou, sobretudo no distrito de Congjian, serão assinados acordos de cooperação “em matéria de alívio de pobreza, educação, cuidados médicos, formação de recursos humanos, entre outros”, refere o comunicado.

A província de Guizhou, no Sudeste da China, foi seleccionada como um dos principais alvos das acções nacionais da redução de pobreza. O distrito de Congjiang, em particular, está classificado como um dos 14 focos de miséria na província, com mais de 72.000 pessoas afectadas – mais de 20% da população – em finais de 2017.

A visita oficial à região foi antecipada numa conferência, no último sábado, durante a qual o Chefe do Executivo e o chefe do Conselho de Estado para o Alívio da Pobreza e Desenvolvimento, Liu Yongfu, trocaram impressões sobre o papel de Macau nestes projectos.

Em Macau “não faltam recursos financeiros”, sublinhou Lin Yongfu, reconhecendo que o território pode ajudar no desenvolvimento e transformar as indústrias nas zonas mais pobres da China. Quanto ao plano estabelecido pelo Governo Central até 2020, o responsável afirmou que a China irá lançar, muito em breve, as orientações sobre as acções para os próximos três anos de combate à pobreza.

Por sua vez, Chui Sai On lembrou que Macau e Guizhou “são regiões irmãs da zona do Pan-delta do Rio das Pérolas” e garantiu que o Governo está empenhado em apoiar os trabalhos de alívio da pobreza. Segundo um comunicado do Governo, após a visita à província, as actividades de redução da pobreza serão desenvolvidas em dois planos: o governamental e da sociedade civil. A longo prazo, “o objectivo é auxiliar Conagjiang a reduzir os índices de pobreza e ajudar o distrito a encontrar a sua própria via para promover o desenvolvimento sustentado da economia”, lê-se no comunicado.