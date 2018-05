Chan Hong exige reforço da segurança das encostas para prevenir acidentes

A deputada Chan Hong interpelou o Governo sobre o estado da segurança das encostas na península de Macau, Taipa e Coloane, particularmente depois da destruição de árvores e de declives provocada pelo tufão Hato. A deputada quer saber se o Governo vai pedir aos proprietários de terrenos privados localizados em encostas para também fazerem a inspecção e manutenção.

Cláudia Aranda*

Chan Hong descreve numa interpelação escrita apresentada a 10 de Maio que, recentemente, “uma rocha de grandes proporções caiu de uma colina na Taipa e destruiu um poste de iluminação”. “Felizmente, ninguém ficou ferido”, sublinha a deputada, acrescentando que, “independentemente de as causas poderem ser ou não as águas torrenciais da estação das chuvas, facto que ainda está por investigar, o acidente alarma toda a cidade”.

Segundo dados de Fevereiro da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) existem no território “221 taludes”, dos quais três apresentam risco alto de derrocada, destes, dois pertencem ao Governo e localizam-se na península de Macau, enquanto o terceiro, na Taipa, é de propriedade privada. Há ainda outros 62 de risco médio e 156 de risco baixo.

Na sua interpelação, Chan Hong chama atenção para o grande número de taludes de alto e médio risco, apontando para a existência de “10 de alto risco e mais de 50, de médio risco”. A deputada destaca, também, que “ainda existem muitos perigos ocultos”, apesar do trabalho de segurança de taludes envolvendo a DSSOPT e vários departamentos responsáveis ​​pela fiscalização das encostas públicas.

“Em particular, o tufão Hato causou, no ano passado, grandes danos nas colinas e árvores de Macau, que estavam vulneráveis ​​ao colapso no caso de fortes tempestades, o que representa um perigo para os moradores”, alerta a deputada. “O público não tem ideia se as autoridades conduziram uma monitorização abrangente e uma preservação das encostas das montanhas e das árvores depois do Hato”, prossegue.

Com a chegada da nova temporada de chuvas e tufões, “o Governo deve reforçar a mão-de-obra encarregue de fortalecer e inspeccionar as encostas o mais rápido possível, especialmente aquelas próximas de áreas residenciais e onde se regista grande fluxo de pessoas, para garantir a segurança pública”, exige a deputada.

Neste contexto, Chan Hong requer ainda saber se as autoridades realizaram algum trabalho de monitorização e manutenção de rotina nas montanhas e encostas públicas de Macau, qual o número exacto de encostas de alto risco, se há sinais de alerta colocados nesses locais de alto risco, se está previsto um plano especial para durante a temporada de chuvas e tufões.

Chan Hong questiona também, em relação às encostas onde se localizam terrenos privados, se o Governo vai pedir aos proprietários que façam inspecção e manutenção para garantir a sua segurança. *com Stacey Qiao