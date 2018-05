Bancos empregam 6.239 trabalhadores, há 414 vagas disponíveis

No final do primeiro trimestre de 2018, havia 6.239 trabalhadores a tempo inteiro nos 27 bancos de Macau, o que representa mais 186 trabalhadores, em relação ao mesmo período do ano passado. No total daquele número havia 1.689 directores e quadros dirigentes de empresas e 2.057 empregados administrativos, dos quais 736 eram empregados de balcão, informam os Serviços de Estatística e Censos.

Em Março de 2018 a remuneração média dos trabalhadores a tempo completo, excluindo as participações nos lucros e os prémios, era de 26.630 patacas, tendo crescido 2,3% em termos anuais. Os salários dos empregados de balcão fixou-se em 16.500 Patacas, mais 7,3%, em relação ao mês homólogo do ano anterior.

Ainda neste sector existiam 414 postos vagos no fim do primeiro trimestre deste ano, ou seja, mais 169, face ao fim do primeiro trimestre de 2017. Destaca-se que 245 daquelas vagas se destinavam a empregados administrativos, das quais 115 pertenciam a empregados de balcão. Em termos de requisitos de recrutamento, 58,9% das vagas requeriam experiência profissional, 97,8% exigiam ensino superior, 97,6% requeriam o domínio do mandarim e 98,3% o do inglês.

Nos três primeiros meses deste ano o sector recrutou 239 trabalhadores. A taxa de vagas (6,2%) e a taxa de recrutamento de trabalhadores (3,8%) subiram 2,3 e 0,9 pontos percentuais, respectivamente, em termos anuais, indicando que ainda “havia bastantes postos de trabalho por preencher no sector bancário durante o trimestre de referência”, indicam os Serviços de Estatística e Censos.

Quanto à formação profissional, no sector bancário 8.206 participantes frequentaram cursos de formação profissional fornecidos pela entidade patronal, nomeadamente, cursos organizados pelos bancos, realizados em conjunto com outras instituições, ou subsidiados pelos bancos. A maioria dos formandos, ou seja 87,2%, participou em cursos organizados pelos bancos. O maior número de formandos, 62,0%, frequentou cursos de “comércio e gestão”, seguindo-se os formandos dos cursos de “Direito”, 29,7%. C.A.