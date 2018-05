Winnie Chui, a mais recente presidente honorária da Anima

A mulher do Chefe do Executivo foi nomeada, este fim-de-semana, como presidente honorária da Anima. Em declarações ao PONTO FINAL, Albano Martins reconheceu que a aceitação desta posição por parte de Winnie Chui poderá “abrir muitas portas” ao organismo. O presidente da Sociedade Protectora dos Animais revelou ainda que, na sexta-feira passada, foi enviada uma carta ao secretário para a Economia e Finanças, exortando-o a apresentar uma decisão final do Governo até meados de Junho, relativamente ao encerramento do Canídromo.

Catarina Vila Nova

Winnie Chui, mulher do Chefe do Executivo, foi nomeada como presidente honorária da Anima, anunciou Albano Martins, presidente da associação protectora dos animais, na sua página de Facebook. Em declarações ao PONTO FINAL, o dirigente explica que o convite por parte do organismo se deu após um encontro entre Winnie Chui e membros da associação com o objectivo de a mulher de Chui Sai On adoptar um cão. “Eu fiquei relativamente bem impressionado com o que ela pensava em relação aos animais que viviam na rua e à ideia das pessoas adoptarem animais em vez de comprarem. Ela até disse claramente: ‘Eu não quero animais de loja, eu prefiro ir buscar animais que estão na rua’”, contou Albano Martins.

À adopção de Mack, um cão rafeiro, seguiu-se o convite à antiga empresária, que acabou por aceitar a posição. Albano Martins reconhece que ter Winnie Chui como presidente honorária da Anima pode “abrir muitas portas”, nomeadamente, no que diz respeito ao financiamento e reconhecimento da associação. “Nós achamos que poderia ser um bom exemplo para a comunidade termos uma senhora como a Winnie Chui como presidente honorária. O exemplo que ela deu, sendo a primeira dama cá de Macau e dirigindo-se à Anima sem formalidades nenhumas, estando lá a brincar com os animais, a falar com o nosso pessoal, nunca tivemos isso em Macau”, descreveu o dirigente.

Albano Martins afirmou ainda não ter discutido com Winnie Chui a questão do Canídromo, por entender que “conversar sobre isso seria estarmos a tentar utilizar a mulher do Chefe do Executivo para os nossos objectivos”. “Acredito que ela não gostará de ver os animais mortos, mas é uma questão que qualquer pessoa que gosta de animais não gosta de ver e nós não quisemos misturar as questões nesta fase”, acrescentou o activista. “A questão com o Chefe do Executivo, embora seja o marido da senhora, é uma questão particular entre nós e o Chefe do Executivo e não vamos utilizar a esposa em nenhum tipo de reivindicação da Anima”, reiterou o dirigente.

Actualmente, Edmund Ho, antigo Chefe do Executivo, e Steve Wynn, ex-presidente da Wynn Resorts, são também presidentes honorários da Anima. Chui Sai Cheong, deputado à Assembleia Legislativa e irmão de Chui Sai On, é o presidente da entidade supervisora da Anima.

“CARTA FINAL” PARA O SECRETÁRIO ENVIADA NA PASSADA SEXTA-FEIRA

Na passada sexta-feira, a Anima enviou uma “carta final” ao secretário para a Economia e Finanças, exortando o Executivo a apresentar, até meados de Junho, a decisão final quanto ao destino a dar aos 600 galgos que ainda permanecem no Canídromo. “Esta é uma carta que foi preparada com muito cuidado, mas é uma carta dura relativamente à actuação do secretário Lionel Leong e à falta de resposta do Governo. Até hoje não recebemos nenhuma indicação do Governo e vemos com muita preocupação a situação destes animais a dois meses de distância [do encerramento do Canídromo]. Vamos esperar que, a um mês de distância, o secretário tenha um pouco mais de consideração e responda à Anima”.

O presidente da Anima disse que, ao longo dos últimos três anos e meio, terão chegado entre sete a oito cartas ao gabinete do secretário para a Economia e Finanças, às quais a associação nunca obteve resposta. “Percebo que o secretário tenha preocupações com a diversificação económica, tenha preocupações com a economia de Macau. É bom que tenha também preocupações com alguns valores humanísticos que começam a falhar neste tipo de actuação”, criticou o activista.

Albano Martins alerta ainda para a necessidade de qualquer animal, antes de poder ser enviado para “país algum civilizado no mundo”, ter de realizar análises ao sangue com três meses de antecedência para efeitos de vacinação. “Já não há três meses, portanto, preocupa-nos saber para onde é que esses animais podem vir a ser deslocados pela senhora Angela Leong. Não é difícil perceber que, provavelmente, esses animais irão para a China”, avisa o activista.

A Anima encontra-se agora a aguardar por uma resposta do secretário para a Economia e Finanças até 15 de Junho. Três dias depois, a associação vai realizar uma conferência de imprensa para anunciar a resposta que receberá por parte do Executivo. O Canídromo vai fechar portas a 21 de Julho, sendo que permanecem nas instalações cerca de 600 galgos, cujo destino é ainda desconhecido.