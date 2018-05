Sporting de Macau alerta para o autismo com a prática do futebol

A Academia do Sporting de Macau associou-se à causa do autismo e convidou a Macau Autism Association e a Macau Child Development Association para um evento de actividades desportivas que decorreram na manhã de sábado. Os atletas da Junior Academy e as crianças, apoiadas por essas associações tiveram, assim, a possibilidade de partilhar experiências, conviver e participar em actividades como jogos tradicionais portugueses, exercícios e jogos de futebol.

“Esta foi também uma forma de dar a conhecer o nosso trabalho com a academia de futebol e o trabalho destas associações, conhecermos um pouco mais da doença, efeitos e limitações. Com a presença de mais de 40 crianças, aproximadamente metade destes com autismo, ficou a iniciativa de uma actividade diferente, solidária, com o intuito de contribuir para a integração de todos numa sociedade que se quer cada vez mais tolerante à diferente, inclusiva, que muitos nos orgulhou de participar”, disse ao PONTO FINAL Nuno Capela, coordenador da Academia do Sporting de Macau. P.A.S.