Leong Sun Iok quer que Governo optimize gestão de terras e de recursos verdes em Coloane

Numa interpelação escrita apresentada ao Governo no passado dia 11 de Maio, o deputado à Assembleia Legislativa, Leong Sun Iok, atribui à “má gestão da terra em Macau”, o facto do ambiente natural em Coloane “ter sofrido danos constantes e a ocupação ilegal de terras do Governo ter ocorrido com frequência”. “O Governo tem sido incapaz de travar efectivamente a situação, reflectindo fraquezas no mecanismo existente de supervisão de terras e na eficiência do processo de tratamento e acompanhamento dos casos”.

“Coloane é o pulmão de Macau”, lembra o deputado. No entanto, “nos últimos anos, com o rápido desenvolvimento e construção massiva no Cotai, as montanhas e a vegetação de Coloane tornaram-se no único quintal para os residentes gozarem a natureza nos tempos livres”, acrescenta.

O deputado lembra que o Governo tem enfatizado repetidamente que, “à medida que a cidade se desenvolve, deve continuar a proteger-se a natureza e preservar a costa e a paisagem”. Neste contexto, e na situação de destruição da montanha e vegetação em Coloane, “o Governo deve acompanhar e divulgar activamente o progresso do tratamento dos casos e do reflorestamento de paisagem. A longo prazo, o Governo deve continuar a optimizar o mecanismo de gestão da terras e fortalecer os esforços de supervisão e fiscalização, a fim de proteger o interesse público”, exige Leong Sun Iok.

Tendo em consideração a destruição de montanha e áreas verdes, o deputado exige saber quais as medidas de conservação e reparação que o Governo tenciona implementar e quando é que as vai realizar. Por outro lado, sublinha o deputado, a ocupação ilegal de terrenos “prejudicou seriamente o interesse público”. “Para fortalecer a gestão da terra em Macau, o Governo considerou instalar dispositivos de CCTV”. Em que ponto está a instalação das câmaras e que outras medidas estão previstas para travar a ocupação ilegal de terras, quer saber, também, o deputado. C.A. com S.Q.