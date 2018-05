IPIM promove acção de formação na área do comércio de produtos alimentares

O Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) vai organizar, na próxima segunda-feira, uma formação empresarial na área da comercialização de produtos alimentares e bebidas no interior da China. A acção de formação terá como oradores Rafael Jimenez, consultor de desenvolvimento de negócios do Centro de Pequenas e Médias Empresas da União Europeia, e Bjørn Hembre, director-geral da empresa de consultoria BRANDITAT. A formação vai incidir nos procedimentos de importação e regras de acesso ao mercado de produtos alimentares para o interior da China, canais de venda, marketing e promoção online, diferenças entre a plataforma doméstica de comércio electrónico e o comércio electrónico transfronteiriço. A actividade será ministrada em língua inglesa, existindo tradução simultânea para cantonês e português. Na sequência desta acção de formação, o IPIM vai organizar, no quarto trimestre deste ano, uma visita às empresas estrangeiras que se introduziram no interior da China.

