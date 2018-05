Governo promoveu conferência sobre luta conta a pobreza

Liu Yongfu, chefe do Gabinete do Grupo Dirigente do Conselho de Estado para o Alívio da Pobreza, foi o principal orador de uma conferência organizada pelo Governo da RAEM, no passado sábado, sobre a luta contra a pobreza. No mesmo dia, o Chefe do Executivo esteve reunido com Liu Yongfu, com o objectivo de discutir a participação de Macau em projectos relacionados com o alívio da pobreza.

O Governo organizou, no passado sábado, uma conferência sobre a luta contra a pobreza na República Popular da China (RPC), que contou como orador convidado Liu Yongfu, chefe do Gabinete do Grupo Dirigente do Conselho de Estado para o Alívio da Pobreza e Desenvolvimento. Durante o evento, o dirigente anunciou que, “em breve”, o Governo Central irá lançar as orientações sobre as acções para os próximos três anos de combate à pobreza, indica um comunicado do Gabinete de Comunicação Social. Avançando números do Banco Mundial, Liu Yongfu disse que, entre 1981 e 2013, 850 milhões de pessoas saíram da pobreza na China.

Durante a conferência, Liu Yongfu apresentou a situação nacional de combate à pobreza, os trabalhos para os próximos três anos e as ideias do Presidente Xi Jinping como orientações de acção nesta área. O dirigente explicou que a luta contra a pobreza se divide em fases de decisão e estratégia, regime e sistema, trabalhos importantes e principais eficiências, através da definição de tarefas objectivas, estratégias básicas, políticas e medidas. Liu Yongfu frisou que o objectivo é que, em 2020, “se retire da pobreza a população rural, se resolvam as situações e dificuldades das zonas mais pobres e se atinjam, em menos de 10 anos, as metas definidas na agenda de desenvolvimento das Nações Unidas”.

A chefe do Gabinete do Chefe do Executivo, O Lam, foi também uma das oradoras da conferência, frisando, no seu discurso, que a luta contra a pobreza é uma das “três principais batalhas” apresentadas no 19º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, com o objectivo de retirar da pobreza a população rural até 2020. “Macau, como uma das regiões administrativas especiais, assume, de forma dinâmica, com o povo da Pátria, esta responsabilidade histórica de revitalizar a nação chinesa e, por essa razão, o Governo está a conhecer e a participar activamente nos trabalhos nacionais de alívio da pobreza”, disse a responsável, citada pelo mesmo comunicado.

Também no sábado, o Chefe do Executivo esteve reunido com Liu Yongfu, com o objectivo de discutirem a participação de Macau em projectos para o alívio da pobreza na China e no apoio à redução da pobreza em Congjiang, na província de Guizhou. Um comunicado do Gabinete do Chefe do Executivo indica que, após o encontro, Chui Sai On ficou a conhecer “os novos trabalhos e conceitos nacionais sobre a redução de pobreza, nomeadamente, a garantia de um desenvolvimento sustentável, além da ajuda ao combate à pobreza”.