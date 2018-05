Ella Lei aponta fraca oferta de elementos não-jogo a pensar nas famílias

As concessionárias estão a falhar na oferta de elementos não-jogo orientados para as famílias, focando-se mais nas actividades decorrentes da própria exploração do jogo, como a hotelaria e a restauração, alerta a deputada Ella Lei. A deputada quer que o Governo estabeleça indicadores e padrões de avaliação centrados na qualidade das actividades e não apenas nas receitas, e questiona o Executivo se o vai fazer tendo em conta que há concessões que vão chegar ao seu termo entre 2020 e 2022.

Cláudia Aranda*

Numa interpelação escrita apresentada ao Governo na passada sexta-feira, a deputada Ella Lei Cheng I aponta para o desempenho insuficiente de algumas concessionárias de exploração de jogos de fortuna e azar no sector não-jogo e alerta para a existência de uma lacuna na oferta de actividades orientadas para as famílias.

A deputada deseja saber como tenciona o Governo promover o desenvolvimento dos elementos não-jogo nas concessionárias e sub-concessionárias de jogo que mostraram fraca concretização, citando o relatório de Revisão Intercalar do Sector dos Jogos de Fortuna ou Azar, de 2016, que concluiu que algumas empresas demonstraram baixo desempenho nas receitas das actividades não-jogo, área e número de empregados dedicados a essas acções. Além disso, tendo em conta que há licenças de concessão que vão expirar entre 2020 e 2022, a deputada questiona igualmente se o Executivo vai usar esta oportunidade para definir indicadores para o desenvolvimento do sector não-jogo pelas concessionários centrados na qualidade das actividades e não apenas nas receitas.

A deputada lembra que, no Plano Quinquenal de Desenvolvimento da RAEM (2016-2020), o Governo enfatiza a meta de “aumentar o peso da receita das actividades não-jogo até 9% ou superior em relação ao rendimento bruto das operadoras de jogo, até 2020; elevando, passo a passo, a receita bruta das actividades não-jogo, nomeadamente, do comércio por grosso e a retalho, da hotelaria, da restauração e bebidas, do sector da construção e do sector financeiro, potencializando ainda melhor o efeito de sinergias das actividades relacionadas”.

No entanto, “existe uma lacuna entre os elementos não-jogo e as expectativas das pessoas”, afirma. A deputada cita o “Relatório da Análise – Sistema de Indicadores Estatísticos para o Desenvolvimento da Diversificação Adequada da Economia de Macau”, de 2016, segundo o qual “a proporção de receitas não relacionadas com elementos de jogo nas concessionárias de exploração dos jogos de fortuna e azar aumentou nos últimos anos”.

No entanto, prossegue, “a sociedade acredita que o crescimento de elementos não-jogo deve reflectir-se, não apenas nos resultados em termos de receitas ou no enfoque dos negócios em alojamento e alimentação, mas também numa maior diversidade nos elementos família, actividades entre pais e filhos e entretenimento e outros”. “A este respeito, o desempenho de alguns operadores de jogos ainda é insatisfatório”, alerta.

Diz a deputada que, “mesmo se medido pelo indicador quantitativo supra-mencionado, ainda existe uma certa percentagem da receita não relacionada com jogos proveniente de serviços de alojamento ou restauração gratuitos ou com descontos fornecidos aos clientes pelas empresas de jogos, que, de facto, dependem da prestação de serviços de jogos“.

Ella Lei ilustra o caso dizendo que, por exemplo, “a receita não relacionada a jogo das concessionárias em 2016 foi de aproximadamente 26,68 mil milhões de patacas; mas depois de deduzir o montante dos serviços gratuitos acima mencionados, o número caiu para 17,88 mil milhões de patacas e a sua proporção na receita total diminuiu de 10,68% para 7,42%, o que é inferior à meta”, alerta a deputada.

Daí que Ella Lei questione o Governo se, “além de propor o indicador de receita não relacionado ao jogo, também tenciona estabelecer indicadores estatísticos e padrões de avaliação mais abrangentes, centrados em elementos direccionados às famílias, para alcançar o objectivo de promover a diversificação”.

*com Stacey Qiao