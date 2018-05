Documentário de Vanessa Pimentel e Yves Etienne Sonolet conta a história da pensão San Va

O documentário “San Va Hotel – Os Bastidores”, co-realizado por Vanessa Pimentel e Yves Etienne Sonolet, é apresentado amanhã na Cinemateca Paixão, às 21h30, no ciclo “Panorama do Cinema de Macau”, com a presença dos realizadores. O filme aborda a história da pensão que mantém portas abertas há mais de 80 anos, enquadrada na rodagem de “Hotel Império”, do realizador Ivo M. Ferreira.

Cláudia Aranda

O ponto de partida para o documentário “San Va Hotel – Os Bastidores” foi a vontade de Vanessa Pimentel filmar o ‘making of’, ou os bastidores da rodagem, em 2017, do filme “Hotel Império”, uma produção do realizador Ivo M. Ferreira, autor de “Cartas da Guerra”, contou ao PONTO FINAL a realizadora.

O elemento documental foi introduzido por Yves Etienne Sonolet, convidado por Vanessa Pimentel a integrar o projecto, na altura em que decidiu candidatar-se ao programa de subsídios “O Poder da Imagem”, do Centro Cultural de Macau.

O resultado é um documentário, co-realizado por Vanessa Pimentel e Yves Etienne Sonolet, que aborda a história do hotel que se mantém aberto há mais de 80 anos, enquadrada nas filmagens de “Hotel Império”.

O documentário, com 38 minutos, vai ser apresentado amanhã, 22 de Maio, na Cinemateca Paixão, às 21h30, dentro do ciclo “Panorama do Cinema de Macau”, depois de fazer a sua estreia mundial na segunda edição do Festival Internacional de Cinema de Macau, em 2017. Há uma segunda sessão na Cinemateca destinada ao público, sábado, 26 de Maio, à mesma hora.

A hospedaria San Va, situada nos números 65 e 67 da Rua da Felicidade, é descrita pelas proprietárias como a mais antiga pensão de Macau, tendo o edifício sido construído por volta de 1870, permanecendo praticamente tal e qual desde que foi transformado em hospedaria, na década de 1930.

A atracção pelo ‘vintage’ de San Va

O charme desgastado de San Va, que conserva a escadaria estreita que sobe à recepção e aos quartos divididos por paredes em madeira, arejados por ventoinhas no tecto, o mobiliário ‘vintage’, os corredores sombrios e os cortinados carregados de histórias, continua a atrair realizadores de cinema de Hong Kong e de outras paragens que vêm aqui filmar.

Explica Vanessa Pimentel que achou interessante fazer o enquadramento no filme de Ivo M. Ferreira, uma vez que o hotel tem sido palco de rodagem de muitas produções cinematográficas, sendo esse aspecto já parte da própria história da pensão. Por exemplo, várias cenas do filme “2046”, do realizador de Hong Kong Wong Kar-wai, foram filmadas num dos quartos da San Va, tal como contam as proprietárias do estabelecimento no documentário.

“O hotel tem por si um ambiente muito especial e tem este aspecto de ser o ‘décor’ do filme do Ivo, aquilo acaba por ser um palco para muitas histórias”, diz Vanessa Pimentel. A dupla de realizadores filma a rotina diária da pensão San Va, mas também mostra a Rua da Felicidade, os seus restaurantes e lojas, onde as cores das portas fechadas se sucedem, verde, vermelho, negro, metalizado, as mesmas portas onde a acção do documentário começa e termina.

“Vejo o filme entre dois mundos e duas linguagens, e acho que estas duas linguagens, a do documentário e a do ‘making of’, convivem muito bem uma com a outra. O filme vive desta dualidade”, diz a realizadora.

Personagens desta história, as proprietárias do edifício, Anna Yip e Irene Yip-Chau, mãe e filha, contam que o prédio é propriedade da família desde há quatro gerações, tendo sido construído por um bisavô, avô da mãe, para servir inicialmente como clube privado frequentado por famílias com posses. No início da segunda guerra mundial o espaço é transformado em pensão para acomodar refugiados da guerra que vêm exilar-se em Macau. Depois de 1945, a pensão continua de portas abertas para albergar refugiados, agora fugidos da guerra civil na China. Nas décadas de 1970 e 1980 a pensão torna-se local de paragem para “homens de negócios”, explicam as proprietárias, que agora se debatem em relação ao futuro do estabelecimento.