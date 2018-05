Costa Nunes: Educadora e psicóloga vão ser alvo de um processo disciplinar

A educadora das alegadas vítimas de abusos sexuais do Jardim de Infância D. José da Costa Nunes e a psicóloga da instituição vão ser alvo de um processo disciplinar. A informação consta de uma comunicação apresentada aos encarregados de educação do infantário, que resume o relatório apresentado na quinta-feira à Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ). No mesmo documento, a entidade tutelar da escola apresenta um conjunto de medidas que serão tomadas de imediato e, também, de futuro.

Catarina Vila Nova

A Associação Promotora da Instrução dos Macaenses (APIM) deu a conhecer, na passada sexta-feira, aos encarregados de educação do Jardim de Infância D. José da Costa Nunes, o resumo do relatório apresentado à Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ). No documento, a que o PONTO FINAL teve acesso, a entidade tutelar da escola avança que a educadora das alegadas vítimas e a psicóloga da instituição foram já notificadas e vão ser alvo de um processo disciplinar, encontrando-se preventivamente suspensas. Na comunicação apresentada aos pais, a APIM apresenta uma cronologia dos acontecimentos, desde Outubro último até à passada semana, e um conjunto de medidas a ser tomadas no futuro. Em declarações ao PONTO FINAL, o pai de uma criança do infantário considerou o documento apresentado “muito básico” e aponta que as medidas são pouco concretas.

No início da comunicação, a APIM explica que o relatório enviado à DSEJ, na passada quinta-feira, não poderá ser divulgado na sua versão integral, “atendendo à investigação criminal em curso e ao processo disciplinar de natureza interna que imediatamente se seguirá e, sobretudo, por respeito à privacidade das crianças e pais envolvidos”. No dia em que a DSEJ recebeu o relatório, a educadora e a psicóloga foram notificadas de que se encontravam preventivamente suspensas e irá proceder-se “de imediato” à organização de um processo disciplinar. Neste sentido, será nomeado um instrutor externo à instituição que, sabe o PONTO FINAL, será, em princípio, escolhido hoje.

A este jornal, um pai de uma criança do Costa Nunes apontou que o documento apresentado “foi um relatório muito resumido”. “Foi um relatório que nós não estávamos à espera, porque eram coisas que nós já sabíamos e não estava escrito onde é que houve falhas”, alegou o progenitor. Sobre as medidas anunciadas, o encarregado de educação diz que o que foi apresentado “não é nada em concreto”. “Nós estávamos à espera de coisas mais concretas, mas não é isso que está neste relatório”, declarou.

ESCOLA ADOPTA MEDIDAS A CURTO E MÉDIO PRAZO

A curto prazo será lançada uma investigação sobre a extensão das ocorrências e danos, recentes e mais distantes no tempo, com base em averiguações da escola e outros indícios apresentados pelos encarregados de educação ou outras fontes. Serão também instituídas reuniões bissemanais com a Associação de Pais do Costa Nunes, com o objectivo de informar os encarregados de educação acerca do desenrolar dos acontecimentos, medidas e resultados. A entidade tutelar garante ainda apoiar e acompanhar os alunos e encarregados de educação visados no caso, através dos serviços de aconselhamento escolar existentes no infantário.

Nos futuros planos de optimização da instituição contam-se o reforço dos recursos humanos, tanto na esfera administrativa, como na esfera de aconselhamento escolar. Prevê-se a contratação de um funcionário a tempo inteiro que irá representar a APIM junto da escola e oferecer apoio de gestão à directora e também um reforço dos serviços psicológicos e de apoio escolar. Irá proceder-se ao alargamento da área coberta pelo sistema de videovigilância, à reestruturação dos procedimentos relacionados com as saídas dos alunos e ao reforço das acções de formação com uma frequência mínima semestral. Sujeita à aprovação dos pais está a criação de um programa de segurança, através do qual as crianças serão ensinadas a identificar potenciais perigos e a exprimirem quaisquer “experiências de natureza dúbia”.

CAUTELAS EXPLICADAS COM “SENSIBILIDADE DA NATUREZA DAS REFERÊNCIAS”

A comunicação apresentada aos pais inclui também uma cronologia dos acontecimentos, desde Outubro último, quando “uma mãe partilhou preocupações sobre comportamentos pouco usuais do funcionário com a educadora”. Em Fevereiro, uma “outra mãe partilhou preocupações com a mesma educadora, sobre o mesmo funcionário”. Porém, não seria até ao dia 24 de Abril, durante uma reunião entre a directora da escola e a educadora da turma em questão, que a “docente relata, pela primeira vez, parcialmente, uma conversa passada com pais, referindo-se à ocorrência de Fevereiro”.

No mesmo documento pode ler-se que, no dia 24 de Abril, “havia pouca informação sobre o caso relatado e a convicção de que a informação que existia não tinha sido valorizada pelos próprios pais”. Atendendo à informação de que dispunha, a directora “decidiu efectuar diligências individualmente”, nomeadamente, através do aumento da frequência das visitas às salas. A APIM justifica esta “cautela no procedimento” com a “sensibilidade da natureza das referências” que, tratadas de forma precipitada, poderiam ser prejudiciais para as crianças.

A 8 de Maio, a directora é informada de um caso e transmite a informação à APIM que, por sua vez, apresenta uma queixa-crime junto da Polícia Judiciária. O funcionário em causa foi “imediatamente suspenso e impedido de voltar ao jardim-de-infância”. No dia seguinte, o infantário transmite às autoridades as informações acerca do suspeito. No mesmo dia, alguns pais relataram à directora que, no ano lectivo anterior, os seus filhos mencionaram “determinados comportamentos estranhos do funcionário em causa”, optando por não os reportar à escola.