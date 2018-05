Ávila fica às portas do pódio em Zhuhai

Rodolfo Ávila disputou neste fim-de-semana a segunda jornada dupla da edição de 2018 do Campeonato da China de Carros de Turismo (CTCC), no Circuito Internacional de Zhuhai. O piloto português voltou às boas exibições, mas não conseguiu chegar ao pódio.

Ávila entrou em prova disposto a fazer esquecer o primeiro fim-de-semana do campeonato sem pontos em Xangai, colocando o VW Lamando GTS nº9 no topo da tabela de tempos no primeiro treino livre. Na qualificação, o piloto português residente em Macau voltou a ser o único piloto da SVW333 Racing capaz de lutar pelos lugares cimeiros, conquistando o segundo lugar da grelha de partida para a corrida de sábado, a apenas 0.023 segundos da “pole-position”.

Contudo, na tarde de sábado, na Corrida de Sprint, um arranque menos feliz custou-lhe duas posições, posições essas que não conseguiu recuperar numa corrida de oito voltas que foi encurtada em duas voltas e terminou atrás do “safety-car” devido a um acidente entre dois concorrentes.

“Não fiz um bom arranque e perdi duas posições. Dei o meu melhor para tentar chegar ao pódio, mas este fim-de-semana tivemos sempre dificuldade em acompanhar os KIA e para os Ford”, referiu o vice-campeão da edição 2017 do CTCC, num comunicado emitido pela equipa.

Com a grelha de partida da segunda corrida do programa a ser formada pela ordem inversa dos primeiros 12 classificados da primeira corrida, Ávila largou para a corrida principal, no domingo, do nono posto. Após um início de corrida empolgante, onde o piloto oficial da SAIC Volkswagen subiu cinco posições em sete voltas, e quando se preparava para atacar o adversário que seguia à sua frente na terceira posição, Ávila foi forçado a abandonar.

“Estava com um ritmo forte, mas a pressão do óleo do motor já vinha a descer nas últimas quatro voltas, até que comecei a perder potência e parei imediatamente o carro para não danificar o motor. Acho que um lugar no pódio estava hoje [domingo] perfeitamente ao nosso alcance. Fizemos alterações nas afinações que resultaram, mas as corridas são mesmo assim. Há que continuar a trabalhar para melhorar o comportamento do carro e a sua fiabilidade”, concluiu o piloto português.

A temporada do CTCC continua dentro de 15 dias, no primeiro fim-de-semana de Junho, desta vez no Circuito Internacional de Guangdong, arredores da cidade chinesa de Zhaoqing.