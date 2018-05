Assembleia Legislativa recebe Lei de Bases da Organização Judiciária em Junho

A secretária para a Administração e Justiça afirmou, na passada sexta-feira, que os procedimentos legislativos internos referentes à revisão da Lei de Bases da Organização Judiciária já foram “basicamente” concluídos, esperando o Governo entregar, no próximo mês, o respectivo diploma à Assembleia Legislativa (AL). De acordo com um comunicado do Gabinete de Comunicação Social, Sónia Chan referiu, em declarações aos jornalistas, que o Governo está a efectuar o “ajustamento técnico do documento de revisão da Lei de Bases da Organização Judiciária”.

Em relação ao pedido da Associação dos Advogados de Macau (AAM) de aumentar o número de juízes do Tribunal de Última Instância (TUI), Sónia Chan explicou que o Governo consultou o Conselho dos Magistrados e o próprio TUI acerca deste assunto. O mesmo comunicado indica que ambos os organismos consideraram que, “face ao actual número de casos a serem tratados, tal medida não seria necessária, apesar do documento de revisão propor um aumento [do número de magistrados] para o Tribunal de Segunda Instância”.

O mesmo comunicado explica ainda que a revisão da Lei de Bases da Organização Judiciária tem também por objectivo “resolver a ausência de recurso judicial para os titulares dos principais cargos”. Segundo explicou a secretária para a Administração e Justiça, a proposta sugere que os processos desta natureza passem a ser julgados no Tribunal de Segunda Instância, em vez de serem julgados no Tribunal de Última Instância, à excepção do Chefe do Executivo.

Na mesma ocasião, Sónia Chan pronunciou-se ainda sobre a legislação do sistema de escutas telefónicas utilizado por investigadores, levada a cabo pela secretaria para a Segurança. A governante afirmou que este mecanismo está regulado e em vigor há muitos anos, no Código de Processo Penal, “mas face à mudança diária dos instrumentos e técnicas de comunicação e às rápidas alterações das formas de crimes de comunicação na última década, o Governo pretende legislar e apoiar a polícia no combate aos crimes desta proveniência”.